Ilary Blasi in tribunale a Roma, la borsa da 3.800 euro riaccende il caso con Totti

Ilary Blasi è tornata in tribunale a Roma per l’udienza sul divorzio da Francesco Totti. La conduttrice si è presentata con una borsa di lusso da circa 3.800 euro, dettaglio che ha riacceso il ricordo delle tensioni tra i due ex coniugi.

Nuova giornata in tribunale per Ilary Blasi e Francesco Totti, impegnati a Roma in un’altra udienza legata alla separazione che da mesi continua a occupare le cronache. La conduttrice televisiva è arrivata davanti ai giudici con un look rigoroso, composto da camicia bianca, cravatta scura e occhiali da sole, ma a catturare l’attenzione è stato soprattutto l’accessorio scelto per l’occasione.

Sotto il braccio, infatti, Ilary Blasi portava una borsa Bottega Veneta del modello “The Pouch”, nella variante azzurro acceso. Il valore dell’accessorio si aggira intorno ai 3.800 euro, particolare che non è passato inosservato tra fotografi e curiosi presenti fuori dal tribunale.

La passione della showgirl romana per le borse griffate è nota da tempo e, negli anni, anche Francesco Totti aveva spesso ironizzato sulla sua collezione di accessori di lusso. Proprio questo dettaglio ha riportato alla memoria uno degli episodi più discussi della loro separazione.

Nei mesi iniziali della rottura tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice, si parlò a lungo della cosiddetta “guerra delle borse”. Secondo quanto emerso allora, Totti avrebbe nascosto alcune delle borse più preziose appartenenti all’ex moglie all’interno della villa dell’Eur. Gli accessori sarebbero poi stati ritrovati in un soppalco della casa dopo giorni di tensioni e accuse reciproche.

L’arrivo in aula con una nuova borsa di alta moda è stato interpretato da molti come un segnale simbolico da parte di Ilary Blasi, mentre la lunga vicenda giudiziaria con Francesco Totti prosegue ancora davanti ai magistrati romani.