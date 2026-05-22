Jovanotti e Alfa insieme in Buon Vento, il singolo estivo nato tra mare e libertà

Jovanotti e Alfa pubblicano oggi Buon Vento, il nuovo singolo nato da un incontro tra due generazioni del pop italiano. La canzone prende spunto dal mare e dai viaggi, con riferimenti a Genova e alle partenze.

Da oggi 22 maggio è disponibile Buon Vento, il nuovo brano che unisce per la prima volta Jovanotti e Alfa. Il pezzo nasce dall’incontro tra due artisti appartenenti a generazioni diverse ma accomunati da uno stile leggero e immediato, costruito su ritmo, immagini di viaggio e voglia di cambiamento.

La collaborazione ha una storia iniziata molti anni fa. Alfa aveva appena cinque anni quando assistette al suo primo concerto, proprio uno show di Jovanotti al palazzetto di Genova. Oggi quel ricordo si trasforma in un duetto che per il cantante ligure ha anche un forte significato personale.

L’idea della canzone parte da un provino inviato da Lorenzo Cherubini ad Alfa. Jovanotti gli propone una base musicale chiedendogli di aggiungere parole e immagini. Da lì nascono le prime frasi del testo, poi sviluppate insieme durante le sessioni al Karakorum Studio di Cortona, dove il brano viene completato.

Alfa racconta che il mare è il centro del pezzo. Le atmosfere richiamano il porto di Genova, la salsedine e il senso di partenza legato ai viaggi. Nella canzone l’acqua diventa il simbolo di una vita in continuo movimento, tra nuove direzioni e desiderio di libertà.

Per il cantante genovese il progetto rappresenta anche la realizzazione di un sogno coltivato fin dall’infanzia. Ha spiegato di essere cresciuto ascoltando Jovanotti e di non aver mai immaginato, da bambino, di arrivare un giorno a condividere una canzone con lui.

Negli ultimi anni Jovanotti ha collaborato con artisti molto diversi tra loro, da Gianni Morandi a Gigi D’Alessio, passando per Khaled e Frankie hi-nrg. Parlando di Alfa, ha ricordato di averlo scoperto quando era ancora agli inizi, attraverso alcuni video pubblicati su TikTok, colpito dalla sua energia e dalla passione per la musica.

Con l’uscita di Buon Vento, il duo punta a entrare tra i protagonisti musicali dell’estate 2026. Il brano potrebbe diventare uno dei momenti centrali anche dei prossimi Jova Summer Party, dove il pubblico avrà occasione di cantarlo dal vivo.