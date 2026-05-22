Delitto di Garlasco, Andrea Sempio deposita sei consulenze per contestare l'accusa

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Andrea Sempio prepara sei consulenze difensive dopo la chiusura dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. I documenti saranno depositati nei prossimi giorni e puntano a contestare le accuse sull’omicidio di Chiara Poggi.

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La difesa di Andrea Sempio si prepara a depositare sei consulenze tecniche nell’ambito della nuova indagine sul delitto di Garlasco, che vede il 38enne accusato dell’omicidio di Chiara Poggi. I documenti saranno presentati all’inizio della prossima settimana, entro i venti giorni previsti dalla legge dopo la notifica della chiusura delle indagini da parte della Procura di Pavia, avvenuta il 7 maggio 2026. Gli elaborati tecnici saranno accompagnati da una memoria difensiva con cui gli avvocati del 38enne intendono contestare punto per punto il quadro accusatorio costruito dagli inquirenti. A confermare il deposito imminente delle relazioni è stato l’avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali che assistono Sempio. Tra gli accertamenti predisposti compare una consulenza medico-legale sulle cause della morte e sull’orario del decesso di Chiara Poggi. La difesa ha inoltre incaricato esperti di svolgere verifiche antropometriche sulle impronte attribuite all’assassino, con l’obiettivo di stabilire se siano compatibili oppure no con le scarpe riconducibili a Sempio. Nel fascicolo difensivo è presente anche una relazione personologica, insieme ad altri approfondimenti tecnici che dovrebbero servire a sostenere la tesi dell’estraneità ai fatti del 38enne. I legali stanno valutando anche la possibilità di chiedere un interrogatorio per il loro assistito. Sempio ha sempre respinto ogni accusa legata all’omicidio avvenuto a Garlasco, continuando a dichiararsi completamente estraneo al delitto.

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