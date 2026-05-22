Kyle Busch morto a 41 anni, la leggenda Nascar stroncata da un malore improvviso

Kyle Busch è morto a 41 anni dopo un malore improvviso in un simulatore Nascar in Carolina del Nord. Undici giorni prima aveva chiesto assistenza medica durante una gara a Watkins Glen, riuscendo comunque a tagliare il traguardo.

Il mondo della Nascar perde uno dei suoi piloti più celebri. Kyle Busch è morto giovedì 22 maggio all’età di 41 anni dopo un improvviso malore accusato mentre si trovava al simulatore Chevrolet di Concord, nella Carolina del Nord. Il pilota è stato soccorso e trasferito d’urgenza in ospedale a Charlotte, dove i medici non sono riusciti a salvarlo.

La notizia è stata comunicata con una nota congiunta diffusa dalla Nascar, dalla Richard Childress Racing e dalla famiglia del campione. Nel messaggio Busch viene ricordato come uno dei talenti più straordinari della sua generazione, capace di lasciare un segno indelebile nel motorsport americano.

Undici giorni prima della tragedia, durante una gara sul circuito di Watkins Glen, Busch aveva accusato problemi fisici mentre era ancora in pista. Via radio aveva chiesto alla squadra di preparare un medico all’arrivo per fargli una “puntura”, lamentando un forte malessere aggravato dalle violente sollecitazioni laterali del tracciato. Nonostante le difficoltà, aveva concluso regolarmente la corsa.

Nel fine settimana successivo il pilota era tornato al volante a Dover, nel Delaware. In quell’occasione aveva conquistato la vittoria nella Truck Series con Spire Motorsports e terminato al diciassettesimo posto nella Nascar All-Star Race, diventata poi la sua ultima apparizione ufficiale.

Nato a Las Vegas, Kyle Busch era conosciuto con i soprannomi “Rowdy” e “Wild Thing” per il carattere aggressivo e le numerose rivalità nate in pista nel corso della carriera. Il debutto nella Cup Series era arrivato nel 2005, stagione chiusa con il riconoscimento di Rookie of the Year.

I due titoli Nascar Cup Series erano arrivati nel 2015 e nel 2019 con Joe Gibbs Racing, prima del trasferimento alla Richard Childress Racing nel 2023. Busch lascia numeri storici nel campionato americano, con 234 vittorie complessive nelle tre principali categorie nazionali: 63 successi nella Cup Series, 102 nella Xfinity Series e 69 nella Truck Series, record assoluti nelle ultime due categorie.

Nel ricordo diffuso dalla Nascar, Busch viene descritto come un pilota feroce e competitivo, ma anche profondamente legato allo sport e ai suoi tifosi, qualità che lo hanno reso una delle figure più riconoscibili del motorsport statunitense.