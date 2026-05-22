George Eastman morto a 83 anni, il commosso addio della figlia Arianna Montefiori

Arianna Montefiori ha annunciato la morte del padre George Eastman dopo una lunga malattia iniziata nel 2020. L’attore aveva 83 anni e aveva conosciuto da poco la nipote Allegra, nata nei mesi scorsi.

È morto a 83 anni Luigi Montefiori, attore conosciuto dal pubblico con il nome d’arte George Eastman. A comunicarlo è stata la figlia Arianna Montefiori con un lungo messaggio pubblicato sui social insieme ad alcune fotografie private di famiglia.

L’attrice, sposata con il cantante Briga e diventata recentemente madre della piccola Allegra, ha raccontato il dolore per la perdita del padre ricordando gli ultimi anni segnati dalla malattia. Nel suo messaggio ha spiegato che l’attore si era ammalato nel 2020 e che da allora aveva vissuto con il timore di quel momento.

Nel ricordo condiviso online, Arianna Montefiori ha descritto il legame profondo con il padre, definendolo il suo punto di riferimento nei momenti più difficili. Ha parlato della calma e della saggezza con cui George Eastman riusciva a sostenerla anche nei periodi più complicati della vita.

L’attrice ha poi ricordato quanto fosse importante per lui assistere alle tappe fondamentali della sua vita. Dal matrimonio alla nascita della figlia Allegra, Arianna ha raccontato che il padre ha fatto in tempo a conoscere la nipote, anche se per poco tempo. Un dettaglio che ha definito prezioso e indimenticabile.

Nel messaggio dedicato all’attore, Arianna Montefiori ha promesso che continuerà a raccontare alla figlia chi fosse suo nonno, ricordandone non solo la carriera artistica ma soprattutto il ruolo di padre e uomo di famiglia. Le sue parole si chiudono con un saluto carico di affetto e nostalgia, accompagnato dal ricordo degli abbracci e dei momenti vissuti insieme.