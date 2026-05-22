Roma, due bambini lasciati soli in auto al sole vicino via del Corso: madre denunciata

Due bambini sono stati trovati soli dentro un’auto parcheggiata al sole nel centro di Roma mentre la madre era nei negozi. A dare l’allarme è stato un passante dopo aver sentito il pianto dei piccoli vicino a via del Corso.

Due bambini piccoli sono stati lasciati soli all’interno di un’auto parcheggiata in pieno centro a Roma, mentre la madre si era allontanata per fare acquisti in alcuni negozi della zona. L’episodio è avvenuto nei pressi di via del Corso ed è stato segnalato da un passante che ha notato i piccoli in lacrime all’interno dell’abitacolo.

L’uomo ha fermato una pattuglia del I Gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale impegnata nei controlli della zona. Gli agenti hanno raggiunto il veicolo, rimasto parcheggiato sotto il sole, e hanno verificato la presenza dei due bambini all’interno. Nel frattempo i piccoli erano riusciti ad abbassare i finestrini e sono stati tranquillizzati dagli operatori.

Subito dopo sono partiti gli accertamenti per rintracciare i genitori. La madre è stata individuata poco distante, dopo essersi recata in alcuni esercizi commerciali del centro storico. La donna è stata accompagnata negli uffici del comando di via della Greca per gli accertamenti di rito.

La polizia locale ha informato l’autorità giudiziaria e i servizi sociali. Per la donna è scattata la denuncia con l’accusa di abbandono di minori.