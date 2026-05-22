Reinhold Messner e il patrimonio ai figli, l'alpinista accusa la famiglia dopo la rottura

Reinhold Messner accusa i figli dopo aver ceduto il patrimonio e racconta la rottura familiare nata nel 2019. L’alpinista parla di esclusione e rimpianti, mentre il figlio Simon respinge pubblicamente le sue parole.

Reinhold Messner è tornato a parlare del rapporto ormai incrinato con i suoi figli, spiegando di essersi pentito della scelta di trasferire loro gran parte del patrimonio. L’alpinista altoatesino, 81 anni, ha raccontato il proprio disagio durante un’intervista concessa alla trasmissione radiofonica austriaca “Fruehstueck bei mir” dell’emittente Oe3.

Secondo Messner, la situazione familiare sarebbe cambiata dopo il 2019, periodo in cui avrebbe distribuito ai quattro figli beni e proprietà accumulati nel corso della sua carriera. La cifra complessiva, secondo quanto riportato da diversi media tedeschi, sarebbe compresa tra i 30 e i 37 milioni di euro.

“Sono stato ingenuo”, ha dichiarato l’ex scalatore, sostenendo di aver donato il patrimonio “a cuore aperto”. Poco dopo, a suo dire, lui e la moglie Diane Schumacher sarebbero stati progressivamente esclusi dalla gestione della famiglia e delle attività legate al suo nome.

Messner ha collegato direttamente la frattura familiare alla divisione dell’eredità. “Nel momento in cui ho distribuito la mia eredità materiale, la famiglia si è spezzata”, ha raccontato nel corso dell’intervista.

L’ex alpinista ha parlato anche della gestione della propria eredità professionale e culturale, costruita in decenni di spedizioni, libri, conferenze e musei dedicati alla montagna. “Mi fa male che prendano l’opera della mia vita e dicano che il vecchio non è più capace di fare nulla”, ha affermato, rivendicando il ruolo avuto nella creazione del marchio legato al suo nome.

Reinhold Messner è considerato una delle figure più importanti nella storia dell’alpinismo. È stato il primo uomo a completare la scalata di tutti i quattordici Ottomila senza utilizzare ossigeno supplementare, trasformando negli anni la propria esperienza in un progetto internazionale tra divulgazione, turismo culturale e attività museali.

Alle parole del padre ha replicato pubblicamente Simon Messner, che ha respinto le accuse in un’intervista rilasciata alla Bild. “Fa un male infinito, perché semplicemente non è vero”, ha dichiarato. Secondo Simon, non sarebbe stata la famiglia a escludere il padre, ma lo stesso Messner ad allontanarsi nel tempo dai figli.

“Mio padre mi manca ogni giorno”, ha aggiunto Simon, negando qualsiasi tentativo di emarginazione nei confronti dell’alpinista.

I quattro figli di Messner — Layla, Magdalena, Simon e Anna Juditha — sono nati dalla relazione con Nena Holguin e dal matrimonio con Sabine Stehle. Nel 2021 l’alpinista ha sposato Diane Schumacher, spesso citata nelle sue recenti dichiarazioni pubbliche sulla crisi familiare.