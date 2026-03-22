Filottrano, muore a 49 anni dopo la donazione di sangue davanti ai figli

Paolo Accorroni è morto a 49 anni per un arresto cardiaco dopo una donazione di sangue, crollando in casa davanti alla moglie e ai quattro figli. Si era sentito debole al rientro, poi il malore improvviso nel primo pomeriggio.

Un arresto cardiaco improvviso ha stroncato Paolo Accorroni, 49 anni, nel primo pomeriggio di ieri nella sua abitazione a Filottrano, in provincia di Ancona. L’uomo si è accasciato davanti alla moglie e ai quattro figli, dopo essersi alzato dal letto dove si era sdraiato per riposare.

La mattina aveva effettuato la sua prima donazione di sangue all’Avis locale, completando anche l’iscrizione come donatore. Tornato a casa, aveva avvertito una sensazione di stanchezza che la famiglia aveva attribuito al prelievo. Poco dopo pranzo, però, la situazione è precipitata.

Leggi anche: Valentina muore improvvisamente davanti ai figli, ma la sua generosità continua: Donerà la vita ad altri

La moglie ha chiamato immediatamente i soccorsi. I sanitari del 118, arrivati sul posto, hanno trovato l’uomo già in arresto cardiaco e hanno avviato un lungo tentativo di rianimazione. Le manovre sono proseguite per circa quaranta minuti, senza esito.

Accorroni lavorava come operaio in una ditta edile della zona ed era molto conosciuto in paese. Oltre al lavoro, dedicava tempo a numerose attività: insegnante di judo, volontario della Protezione civile, impegnato negli scout parrocchiali e collaboratore della squadra locale.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente a Filottrano. La società sportiva cittadina ha deciso di sospendere le partite delle giovanili in programma nel pomeriggio, in segno di vicinanza alla famiglia e al figlio coinvolto nelle attività sportive.

La salma è stata trasferita alla casa funeraria Bottegoni. In paese resta forte il ricordo di un uomo presente nella vita della comunità e profondamente legato alla sua famiglia.