Roma verso la Champions, gli ex giallorossi credono in Gasperini e spingono per Dybala

Roma punta alla Champions dopo sette anni e gli ex giallorossi credono nella squadra di Gasperini. Da Cerci a Perotti, il nodo resta anche il futuro di Dybala, considerato ancora decisivo per il progetto romanista.

La Roma si gioca tutto negli ultimi 90 minuti della stagione. La trasferta di Verona può riportare i giallorossi in Champions League dopo sette anni di assenza, un traguardo che garantirebbe anche un incasso superiore ai 40 milioni di euro per il club dei Friedkin.

Tra chi segue con attenzione il finale di campionato ci sono anche diversi ex romanisti. Marco Amelia, Diego Perotti, Alessio Cerci e Vincent Candela hanno analizzato il momento della squadra allenata da Gian Piero Gasperini, soffermandosi sia sulla corsa europea sia sui giocatori da cui ripartire.

Per Alessio Cerci il salto di qualità passa ancora dal talento di Paulo Dybala. L’ex attaccante ha spiegato che l’argentino resta il calciatore capace di cambiare il volto delle partite, anche considerando i problemi fisici che lo hanno limitato negli ultimi mesi. Secondo Cerci, Gasperini ha bisogno di esterni offensivi in grado di creare superiorità e portare qualità negli ultimi metri.

L’ex romanista ha poi indicato alcuni profili che considera fondamentali per il futuro del club. Tra questi Stephan El Shaarawy, definito un professionista esemplare per atteggiamento e continuità, oltre a Gianluca Mancini e Bryan Cristante, ritenuti elementi affidabili su cui costruire la squadra.

Per Cerci la qualificazione europea dipende soltanto dalla Roma. L’ex giallorosso ritiene che la squadra abbia tutte le condizioni per chiudere il campionato con una vittoria a Verona e conquistare il posto nella prossima Champions insieme a Inter, Napoli e Milan.

Anche Diego Perotti vede una base solida da cui ripartire. L’argentino considera Gasperini l’uomo giusto per il progetto romanista e inserisce tra i giocatori chiave Dybala, Soulé, Svilar, Mancini, Cristante, Pellegrini, Ndicka e Malen. Secondo Perotti, il rendimento altalenante di inizio stagione è stato influenzato anche dal cambio in panchina, ma con continuità tecnica e sostegno della tifoseria la Roma può puntare più in alto della sola qualificazione europea.

Perotti non ha dubbi neppure sul futuro di Dybala. Se dipendesse da lui, il rinnovo arriverebbe immediatamente, segnale della fiducia totale nelle qualità del numero 21.

Marco Amelia ha invece sottolineato la capacità della Roma di restare agganciata alla zona alta della classifica nonostante le difficoltà affrontate durante la stagione. L’ex portiere ha parlato di una squadra capace di approfittare dei passi falsi delle concorrenti, soprattutto dopo gli ultimi risultati della Juventus.

Vincent Candela ha ricordato anche i tanti infortuni che hanno complicato il cammino dei giallorossi. Per l’ex difensore francese, la squadra ha saputo resistere nei momenti più delicati e l’arrivo di Malen ha aggiunto qualità e incisività offensiva. Ora tutto passa dalla sfida di Verona, dove la Roma cerca la vittoria che può riportarla nell’élite europea.