Ebola in Congo, il report lancia l'allarme sui contagi reali e gli ospedali pieni

L’epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo potrebbe essere molto più estesa dei dati ufficiali. Un’analisi dell’Imperial College London stima fino a mille contagi reali, mentre gli ospedali della zona risultano già saturi.

L’epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo potrebbe avere dimensioni ben superiori rispetto ai numeri finora comunicati dalle autorità sanitarie. A indicarlo è uno studio realizzato dall’Imperial College London insieme all’Organizzazione mondiale della sanità e agli enti sanitari locali, secondo cui una parte consistente dei casi potrebbe non essere ancora stata rilevata.

Fino al 16 maggio 2026 nel Paese africano erano stati registrati 336 casi sospetti e 88 morti collegati al virus Bundibugyo. I contagi confermati sono concentrati soprattutto nella provincia di Ituri, mentre due ulteriori infezioni sono state individuate a Kampala, in Uganda, in persone provenienti dall’area colpita.

I ricercatori hanno elaborato due modelli statistici indipendenti per valutare l’effettiva diffusione del virus. Le stime ottenute indicano un numero di infezioni compreso tra 400 e 800 casi, ma secondo gli esperti il totale potrebbe avere già superato quota mille.

Anne Cori, docente associata specializzata nella modellistica delle malattie infettive, ha spiegato che i dati disponibili suggeriscono una diffusione più ampia rispetto a quella ufficialmente confermata. La ricercatrice ha richiamato la necessità di rafforzare rapidamente i sistemi di monitoraggio e coordinare gli interventi sanitari nell’intera regione colpita.

Uno dei metodi utilizzati nello studio ha preso in esame gli spostamenti della popolazione e i casi esportati in Uganda per stimare il numero reale di contagi nella zona d’origine dell’epidemia. Il secondo approccio si è basato invece sui decessi registrati, applicando dati storici relativi al tempo medio tra comparsa dei sintomi e morte, oltre ai tassi di mortalità osservati nelle precedenti epidemie di Ebola.

Secondo Ruth McCabe, ricercatrice dell’Oms coinvolta nel rapporto, le analisi offrono elementi utili per orientare la risposta sanitaria e aiutano a comprendere meglio l’evoluzione dell’epidemia. Gli autori dello studio ritengono comunque probabile una forte sottostima dei casi e avvertono sul rischio di una trasmissione ancora più estesa.

Nelle ultime ore la situazione sanitaria nella Repubblica democratica del Congo ha destato crescente preoccupazione anche tra le organizzazioni umanitarie presenti sul territorio. Trish Newport, responsabile delle emergenze di Medici senza frontiere, ha raccontato quanto accaduto durante il fine settimana a Bunia, dove diversi casi sospetti si sono presentati all’ospedale di Salama.

La struttura sanitaria, impegnata principalmente in attività chirurgiche, non dispone però di un reparto di isolamento. I pazienti sono stati trasferiti all’ospedale di Bunia, che li ha respinti perché l’area dedicata ai casi sospetti risultava già completamente occupata.

Il personale medico ha quindi cercato altri centri sanitari nella zona, ricevendo sempre la stessa risposta. Le strutture contattate hanno riferito di non avere più posti disponibili nei reparti di isolamento destinati ai pazienti sospetti. Una situazione che, secondo Medici senza frontiere, descrive la gravità dell’emergenza sanitaria in corso.