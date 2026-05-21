Emily in Paris, iniziate in Grecia le riprese dell'ultima stagione della serie Netflix

Emily in Paris chiuderà con la sesta stagione dopo sei anni di successo globale. Lily Collins ha annunciato l’ultimo capitolo della serie mentre sono iniziate le riprese in Grecia, nuova ambientazione dopo Parigi e Roma.

Emily in Paris si prepara a salutare il pubblico con la sesta stagione, annunciata come quella conclusiva. Le nuove puntate hanno iniziato ufficialmente le riprese in Grecia e l’annuncio è arrivato direttamente da Lily Collins, protagonista della serie nei panni di Emily Cooper.

Attraverso un video pubblicato sui social, l’attrice ha spiegato che il prossimo ciclo di episodi sarà l’ultimo della produzione creata da Darren Star. Collins ha raccontato che il cast ha lavorato con grande coinvolgimento per costruire un finale capace di chiudere il percorso della protagonista mantenendo lo stile che ha reso popolare la serie negli ultimi anni.

Darren Star, autore dello show, ha definito l’esperienza di Emily in Paris “il viaggio di una vita”, ringraziando Netflix, Paramount e soprattutto gli spettatori che hanno seguito la serie dal debutto avvenuto nel 2020. Il creatore ha ricordato come il pubblico abbia contribuito al successo internazionale del progetto, diventato uno dei titoli più riconoscibili della piattaforma.

Nel corso delle sue prime cinque stagioni, la serie è rimasta per 32 settimane nella Top 10 globale di Netflix e ha raggiunto il primo posto in 90 Paesi. Tra la prima metà del 2023 e la seconda metà del 2025 ha totalizzato oltre 250 milioni di visualizzazioni, confermandosi uno dei prodotti più seguiti del catalogo streaming.

La storia di Emily Cooper ha avuto un forte impatto anche fuori dallo schermo. La serie ha alimentato tendenze legate alla moda, ai viaggi e ai luoghi mostrati negli episodi, trasformando Parigi in uno dei simboli televisivi più riconoscibili degli ultimi anni. Secondo quanto emerso in Francia, il successo dello show avrebbe contribuito anche all’aumento del turismo nella capitale francese, ricevendo apprezzamenti persino dal presidente Emmanuel Macron.

Darren Star aveva già legato il proprio nome a serie diventate simbolo di città come New York e Los Angeles con produzioni come “Sex and the City”, “Beverly Hills, 90210” e “Melrose Place”. Con Emily in Paris, il produttore ha spostato l’attenzione sulla capitale francese, trasformandola nello scenario centrale di una commedia romantica diventata fenomeno globale.

Netflix continua intanto a investire nei progetti firmati da Star. Oltre ai titoli storici presenti sulla piattaforma, è stata recentemente annunciata anche “Uncorked”, nuova comedy ambientata nella Napa Valley e dedicata alla storia di una produttrice di vino in cerca di riscatto personale e professionale.