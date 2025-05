Emily in Paris 5 Netflix: riprese iniziate a Roma, Lily Collins in Vespa tra le vie della Capitale

Emily in Paris 5 è ufficialmente in lavorazione: Netflix ha annunciato l'inizio delle riprese pubblicando le prime immagini e un video dal set sui propri canali social. La protagonista Lily Collins, nei panni di Emily Cooper, appare in sella a una Vespa bianca nel cuore di Roma, circondata da troupe e telecamere. Dopo il successo della quarta stagione, in parte girata in Italia, la nuova avventura continuerà a mescolare eleganza parigina e fascino italiano.

La stagione 5 riprenderà direttamente dagli eventi drammatici del finale precedente: il matrimonio tra Camille e Gabriel è saltato, e Emily si ritrova ancora divisa tra due amori. Gabriel sta per diventare padre con la sua ex, mentre le preoccupazioni di Alfie sembrano trovare conferma. Intanto, all’Agence Grateau, Sylvie dovrà fare i conti con un segreto del passato che minaccia il suo matrimonio, e il team subirà importanti cambiamenti.

Mindy e la sua band, dopo l'entusiasmo iniziale per l'Eurovision, dovranno affrontare problemi economici. Sul fronte professionale, Emily e Gabriel lavoreranno insieme per ottenere una stella Michelin, ma due segreti potrebbero compromettere tutto. Con l’arrivo di una nuova città e una possibile nuova storia d’amore, Emily sarà messa di fronte a scelte inaspettate.

