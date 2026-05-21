Giorgia Meloni supera Macron su Instagram, il video con Modi la porta in vetta in Europa

Giorgia Meloni supera Emmanuel Macron su Instagram dopo il boom del video con Narendra Modi. In tre giorni la premier italiana ha guadagnato quasi mezzo milione di follower grazie al reel delle caramelle Melody diventato virale.

Giorgia Meloni è diventata la leader politica europea più seguita su Instagram. La presidente del Consiglio ha superato il presidente francese Emmanuel Macron grazie a una crescita record registrata negli ultimi mesi e accelerata negli ultimi giorni.

A certificare il sorpasso è l’ultimo report di Arcadia attraverso l’analisi Instant Mood. L’account ufficiale della premier italiana ha raggiunto quota 6.559.494 follower, superando di misura Macron, fermo a 6.557.025.

Negli ultimi dodici mesi la crescita del profilo della leader di Fratelli d’Italia è stata particolarmente rapida. Meloni ha aggiunto circa 2,7 milioni di follower, mentre il presidente francese si è fermato a circa 2 milioni di nuovi utenti.

La differenza decisiva è arrivata negli ultimi tre giorni, quando il profilo della presidente del Consiglio ha registrato un aumento di oltre 472mila follower. Nello stesso periodo Macron ha guadagnato appena 2.900 nuovi utenti.

Dietro all’impennata ci sarebbe soprattutto il reel pubblicato insieme al primo ministro indiano Narendra Modi durante una recente visita istituzionale. Il video, incentrato sulle caramelle “Melody”, ha avuto una diffusione internazionale diventando rapidamente virale.

Il contenuto ha superato i 5 milioni di like ed è diventato il post Instagram più apprezzato mai pubblicato da Meloni. Il reel ha contribuito a spingere ulteriormente la visibilità della premier italiana sui social, permettendole di conquistare il primo posto tra i leader europei presenti sulla piattaforma.