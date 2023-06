Incontro tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron sull'Ue, Nato e Ucraina all'Eliseo, con focus su Roma 2030 Expo

Incontro tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron all'Eliseo per discutere di Ue, Nato e Ucraina. Domani si terrà un importante incontro tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron presso il palazzo dell'Eliseo. L'obiettivo principale di questa riunione sarà approfondire le relazioni bilaterali tra i due paesi, concentrandosi sull'attuazione del Trattato del Quirinale, nonché sulla discussione di questioni europee e sul sostegno all'Ucraina.

Secondo una dichiarazione ufficiale rilasciata dall'Eliseo, l'incontro sarà preceduto da una conferenza stampa, durante la quale verranno affrontati vari temi di interesse comune. Inoltre, la riunione servirà anche a preparare il vertice della Nato che si terrà a Vilnius il prossimo 11 e 12 luglio.

L'Eliseo ha sottolineato che durante l'incontro tra Meloni e Macron, sarà ribadito il sostegno comune all'Ucraina su molteplici fronti, tra cui quello militare, umanitario, economico, diplomatico e giudiziario. Questo dimostra l'impegno dei due leader nel sostenere il Paese dell'Europa orientale in un momento di particolare complessità.

Inoltre, è importante sottolineare che la visita di Giorgia Meloni a Parigi ha anche un ulteriore obiettivo: promuovere la candidatura di Roma per ospitare l'Expo 2030. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso la sua soddisfazione per il coinvolgimento diretto del governo nella campagna elettorale, sottolineando l'importanza di questa candidatura per la città e per l'intero Paese. Gualtieri ha definito il progetto di Roma come il più bello, avanzato e sostenibile, riconosciuto unanimemente da tutti.

In conclusione, l'incontro tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron rappresenta un'importante occasione per rafforzare i legami tra Italia e Francia, discutere delle questioni europee, consolidare il sostegno all'Ucraina e promuovere la candidatura di Roma per l'Expo 2030. Il coinvolgimento diretto del governo italiano dimostra l'unità di intenti nella sostenibilità di questa candidatura.

