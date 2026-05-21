Microsoft cambia le regole dei driver Windows 11, controlli più rigidi per evitare crash e schermate blu

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Microsoft alzerà i requisiti per i driver di Windows 11 dal 2026 per ridurre crash e problemi hardware. L’obiettivo è rendere più stabili PC, notebook e periferiche con controlli più severi sui software che gestiscono i componenti.

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Microsoft prepara una revisione dei criteri dedicati ai driver di Windows 11, con nuove regole che entreranno in vigore dal 2026. La società punta a migliorare affidabilità e stabilità dei PC intervenendo su uno degli elementi più delicati del sistema operativo, spesso responsabile di blocchi improvvisi, incompatibilità hardware e schermate blu. I driver permettono al sistema operativo di comunicare con componenti e periferiche. Gestiscono schede video, audio, rete, porte USB, touchpad, unità di archiviazione e dispositivi esterni. Quando uno di questi software presenta errori o non è aggiornato correttamente, il problema può compromettere l’intera esperienza d’uso del computer. Con il nuovo piano, Microsoft vuole rafforzare il processo di validazione prima della distribuzione dei driver. L’azienda considera questi componenti fondamentali perché collegano hardware e sistema operativo, soprattutto in un ecosistema molto frammentato come quello PC, dove ogni configurazione può generare comportamenti differenti. La decisione riguarda anche la sicurezza. Driver vulnerabili o firmati in modo scorretto possono essere sfruttati per aggirare protezioni del kernel o ottenere privilegi elevati all’interno del sistema. Negli ultimi anni diversi attacchi informatici hanno utilizzato componenti di basso livello apparentemente legittimi per caricare codice malevolo e nascondere malware. Per produttori hardware e sviluppatori software, l’inasprimento delle regole comporterà test più approfonditi e procedure di certificazione più rigide. Gli utenti, invece, potrebbero beneficiare di aggiornamenti più stabili, minori incompatibilità dopo le patch di sistema e periferiche meno soggette a malfunzionamenti. Microsoft sta preparando questo cambiamento mentre il mercato PC continua ad evolversi rapidamente. Nuove NPU dedicate all’intelligenza artificiale, docking station USB-C, GPU integrate, controller wireless e firmware sempre più complessi aumentano il rischio di incompatibilità. L’azienda vuole evitare che problemi legati ai driver compromettano le funzioni avanzate introdotte nelle prossime versioni di Windows 11.

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