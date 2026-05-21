Katie Price teme un rapimento, il marito Lee Andrews sparisce dopo un volo da Dubai

Katie Price teme il rapimento del marito Lee Andrews sparito dopo un volo da Dubai. Dopo gli appelli in lacrime, la showgirl britannica ha pubblicato messaggi enigmatici sui social e ammesso di usare il profilo Facebook del compagno.

Da sette giorni non si hanno più notizie di Lee Andrews, marito dell’ex modella britannica Katie Price. L’uomo sarebbe scomparso mentre cercava di imbarcarsi su un volo notturno da Dubai diretto nel Regno Unito. Da quel momento ogni contatto si è interrotto e la vicenda ha assunto contorni sempre più confusi.

La stessa Katie Price, 47 anni, ha raccontato pubblicamente la propria preoccupazione attraverso video pubblicati sui social, dove è apparsa in lacrime chiedendo aiuto ai fan e ai media. Secondo quanto dichiarato dalla showgirl, Andrews potrebbe essere stato rapito.

Nelle ore successive, però, il tono dei suoi messaggi online è cambiato improvvisamente. Sul suo profilo Instagram sono comparsi post motivazionali e riflessioni personali che hanno alimentato ulteriori dubbi tra i follower. In uno dei messaggi condivisi si leggeva che, a volte, bisogna “accettare la situazione” perché “succede, è la vita”.

Un altro contenuto pubblicato dalla Price invitava invece a concentrarsi su sé stessi e sui propri obiettivi. In una frase particolarmente dura, la showgirl ha lasciato intendere di essere emotivamente esausta, spiegando di sentirsi sopraffatta dal peso di dover gestire tutto da sola.

Nel frattempo il caso si è complicato anche per l’attività registrata sul profilo Facebook di Andrews. Alcuni utenti avevano notato movimenti recenti sull’account, ipotizzando che l’uomo fosse ancora attivo online. Katie Price è intervenuta direttamente per chiarire la situazione, spiegando di avere lei stessa accesso al profilo del marito e di essere stata l’autrice di quei movimenti. Il messaggio è stato poi eliminato.

Intorno alla scomparsa di Lee Andrews circolano anche indiscrezioni inquietanti. Secondo alcune fonti vicine alla vicenda, l’uomo avrebbe raccontato nelle settimane precedenti di essere coinvolto in traffici internazionali di armi e di avere contatti con persone considerate pericolose. Un insider ha riferito che Andrews parlava della propria vita “come se stesse costruendo la trama di un film”.

Lee Andrews e Katie Price si erano sposati a gennaio dopo una relazione iniziata soltanto dieci giorni prima del matrimonio.