Sarabanda Celebrity torna su Italia 1, Enrico Papi rilancia il quiz musicale con ospiti vip

Enrico Papi riporta Sarabanda in prima serata su Italia 1 con una versione vip del quiz musicale. Otto personaggi famosi si sfidano tra canzoni, memoria e prove a tempo nella puntata in onda il 21 maggio.

Parte questa sera, giovedì 21 maggio, la nuova edizione di Sarabanda Celebrity, il game show musicale guidato da Enrico Papi che torna in prima serata su Italia 1 con una formula rinnovata. Il programma riprende i giochi storici che hanno reso celebre il format e introduce nuove prove pensate per mettere alla prova velocità, intuito e memoria musicale dei concorrenti.

Nella prima puntata si affrontano due squadre composte da quattro volti noti dello spettacolo e dello sport. Da una parte ci sono Jake La Furia, Donatella Rettore, Paolo Ruffini e Violante Placido. Nel team avversario gareggiano invece Anna Tatangelo, Elisabetta Gregoraci, Fabio Fognini e Roberto Lipari.

Le manche previste nel corso della serata alternano sfide classiche e nuovi meccanismi. In “Playlist” i concorrenti devono riconoscere i brani eseguiti dal vivo dalla band dopo aver ricevuto un indizio. “Pentagramma” lega ogni risposta corretta alla scoperta di parole nascoste in una strofa da ricostruire.

Tra le novità compare “Cantante misterioso”, prova nella quale un artista nascosto dietro uno schermo risponde alle domande senza rivelare la propria identità. La squadra che riesce a indovinarlo ottiene un vantaggio strategico aggiungendo il cantante al proprio gruppo nella manche successiva.

Nel gioco “Medley” i partecipanti devono riconoscere sequenze di canzoni collegate al cantante misterioso, alla sua epoca o al genere musicale. In “In&Out”, invece, la musica si interrompe improvvisamente e i concorrenti devono proseguire il testo senza perdere il ritmo.

Spazio anche a “Canzone sbagliata”, dove Enrico Papi modifica un verso di un brano e le squadre devono correggerlo cantando la versione esatta. “Rubajolly” introduce un elemento di rischio, perché chi decide di giocare può sottrarre bonus agli avversari ma rischia anche di perderli.

Tra le altre prove ci sono “Compilation”, con 90 secondi per riconoscere più interpreti possibili, e “Cuffie”, sfida in cui un concorrente deve intuire i titoli delle canzoni soltanto dai gesti dei compagni.

Non manca “Asta musicale”, uno dei momenti storici di Sarabanda, con la celebre formula “la indovino con una”. Le squadre devono decidere con quante note tentare il riconoscimento dei brani per conquistare punti.

Il gran finale resta affidato al “7X30”, la prova simbolo del programma. In trenta secondi un concorrente per squadra deve indovinare sette canzoni utilizzando il minor tempo possibile tra risposte, passaggi e jolly disponibili.