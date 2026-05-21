Anticiclone africano sull'Italia, temperature fino a 34 gradi e sole almeno fino al 2 giugno

L’anticiclone africano farà salire le temperature fino a 34 gradi nei prossimi giorni. Dopo un maggio instabile, il caldo tornerà soprattutto al Centro-Nord con sole diffuso e picchi estivi già dal weekend.

Dopo settimane segnate da piogge frequenti e valori sotto la media stagionale, sull’Italia arriva una fase decisamente più stabile. L’anticiclone africano sta infatti riportando condizioni tipicamente estive con temperature in rapido aumento e giornate dominate dal sole su gran parte del Paese.

Secondo le previsioni meteo di giovedì 21 maggio, già nelle prossime ore i termometri torneranno a sfiorare i 30 gradi in diverse città del Centro-Nord. Nel fine settimana il caldo diventerà ancora più intenso, con punte comprese tra 32 e 33 gradi, mentre all’inizio della prossima settimana alcune aree potrebbero raggiungere i 34 gradi.

Il rialzo termico interesserà soprattutto le regioni settentrionali e centrali. Al Sud, invece, la situazione sarà più variabile a causa dei venti di Maestrale che continueranno a soffiare con intensità su Puglia, Basilicata e Calabria almeno fino a sabato, portando aria più fresca e limitando l’aumento delle temperature.

Nel Meridione non mancheranno nemmeno brevi episodi di instabilità. Tra basso Lazio, Campania e Calabria sono attesi acquazzoni pomeridiani in arrivo dalle aree interne appenniniche verso le coste tirreniche. Durante il weekend i fenomeni coinvolgeranno soprattutto Calabria e Sicilia, con possibili temporali localmente più intensi domenica lungo i settori ionici.

Nonostante questi episodi isolati, il quadro generale resterà favorevole al bel tempo. Le mattinate saranno quasi ovunque soleggiate e le precipitazioni interesseranno aree limitate e per tempi ridotti.

Per vedere una nuova perturbazione organizzata con piogge diffuse bisognerà probabilmente attendere giugno. Le tendenze attuali indicano infatti una lunga fase stabile che potrebbe accompagnare anche il ponte del 2 giugno, con condizioni ideali per chi ha programmato spostamenti verso mare, laghi o montagne.

Giovedì 21 maggio il tempo sarà stabile e soleggiato al Nord con temperature in aumento. Bel tempo anche al Centro, mentre al Sud continueranno i venti sostenuti.

Venerdì 22 maggio sole prevalente su gran parte del Paese e ulteriore aumento delle temperature. Qualche locale episodio instabile potrà svilupparsi sui rilievi della Calabria.

Sabato 23 maggio il caldo diventerà più marcato soprattutto al Centro-Nord. Al Sud resterà prevalente il sole, ma con la possibilità di temporali pomeridiani in Calabria.

Le proiezioni per i giorni successivi confermano la presenza dell’anticiclone africano con valori sempre più elevati e temperature comprese tra 33 e 35 gradi nelle zone più calde della Penisola.