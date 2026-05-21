Marracash e il successo dopo la Barona: Ho lottato per non perdere la testa

Marracash racconta il peso della fama e il rapporto con i soldi nel documentario King Marracash. Il rapper milanese ripercorre gli anni difficili dopo il successo e il legame con la Barona, il quartiere dove è cresciuto.

Marracash si mette a nudo nel documentario King Marracash, arrivato nelle sale cinematografiche con un racconto che va oltre la musica e i dischi di platino. Il film segue Fabio Rizzo, questo il vero nome del rapper, lungo un viaggio personale fatto di ricordi, contraddizioni e momenti complicati vissuti dopo l’esplosione della sua carriera.

Diretto da Pippo Mezzapesa, il documentario è stato girato nell’arco di undici mesi e ripercorre le origini dell’artista milanese, cresciuto alla Barona. Marracash parla del rapporto con il passato e di quel successo che, come ammette lui stesso, ha superato qualsiasi immaginazione. Da ragazzo non pensava nemmeno alla felicità, figurarsi alla notorietà nazionale.

Il rapper racconta di aver attraversato una fase molto difficile dopo essere diventato un personaggio conosciuto in tutta Italia. All’inizio desiderava affermarsi nella musica, poi però l’obiettivo è cambiato. Ha dovuto imparare a convivere con la fama senza esserne travolto. Spiega di aver vissuto anni pesanti, segnati dalla necessità di curarsi e rimettere ordine nella propria vita.

Per Marracash, il sostegno decisivo è arrivato dagli amici storici e dalle persone che gli sono rimaste accanto prima del successo. Descrive quel gruppo come una sorta di famiglia allargata, capace di proteggerlo anche nei momenti più delicati.

Tra i lati del suo carattere che riconosce con più facilità c’è l’egocentrismo. Dice di essere una persona empatica, ma di avere sempre avuto il bisogno di attirare attenzione e sentirsi riconosciuto dagli altri. Una tensione personale che, negli anni, è finita spesso anche nei suoi testi.

Nel documentario trova spazio anche il rapporto con il denaro. Marracash ammette di apprezzare la ricchezza conquistata grazie alla musica, pur mantenendo un conflitto interiore sul tema. Racconta di non aver mai accettato davvero il proprio stato sociale, né prima né oggi. Da una parte la voglia di successo, dall’altra il desiderio di vivere l’arte in maniera più isolata e lontana dalle logiche del lavoro tradizionale.

Secondo il rapper, uno dei modi per dare un senso alla ricchezza è aiutare le persone e l’ambiente da cui si proviene. Un pensiero che lega direttamente alla sua storia personale e al quartiere dove è cresciuto.

Marracash parla anche del rapporto con le donne, che definisce fondamentale nella sua vita. Racconta di sentirsi a proprio agio con loro e sottolinea come gran parte del suo staff sia composto da donne, a partire dalla manager. Dice inoltre di aver mostrato lati fragili di sé proprio nelle relazioni più intime.

Infine affronta il tema della paternità. L’idea di avere figli lo affascina perché sente forte il desiderio di trasmettere qualcosa a qualcuno. Allo stesso tempo ammette di avere difficoltà con gli impegni a lungo termine, anche nelle relazioni sentimentali. Per questo preferisce non programmare troppo il futuro e lasciare che le cose accadano naturalmente.