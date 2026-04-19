Marracash torna alla Barona e trasforma il quartiere in un grande palco

Fabio Rizzo torna alla Barona con Marracash e sceglie di suonare nel quartiere dove è cresciuto per restituire qualcosa alla sua comunità. Strada chiusa, gente ai balconi e un palco essenziale per un evento dal valore personale.

Sabato pomeriggio, nel cuore della Barona a Milano sud, Marracash è tornato dove tutto è iniziato. Via Enrico De Nicola è stata chiusa al traffico e riempita da centinaia di persone, tra residenti affacciati ai balconi e fan arrivati da tutta la città. A pochi passi, la scuola media che ha frequentato da ragazzo osserva il ritorno di Fabio Bartolo Rizzo, oggi uno dei nomi più riconosciuti del rap italiano.

L’evento, battezzato Marra Block Party, ha preso forma come un momento intimo e diretto, lontano dalle dimensioni dei grandi concerti negli stadi. Dopo i successi nei palazzetti e i sold out, il rapper ha scelto un contesto diverso, più vicino alla sua storia personale. Non un semplice live, ma un ritorno simbolico tra le strade che hanno segnato i suoi inizi.

La musica ha invaso l’asfalto già dalle prime note di “Badabum Cha Cha”, riportando il rap alla sua dimensione più autentica. Le canzoni hanno raccontato episodi di vita vissuta, tra ricordi d’infanzia e storie di quartiere. Marracash ha accorciato ogni distanza con il pubblico, trasformando lo spettacolo in un incontro tra persone che condividono lo stesso spazio e, in molti casi, gli stessi ricordi.

Il palco, ridotto all’essenziale, presentava solo uno schermo led e una scritta ben visibile, Barona. Una scelta che ha richiamato le origini, quando bastava poco per iniziare a fare musica. Un legame con il passato che l’artista non ha mai abbandonato, nonostante il percorso che lo ha portato ai vertici della scena musicale italiana.

Un concerto che diventa progetto per il quartiere

Durante lo show, Marracash ha mostrato un’emozione diversa rispetto ai grandi appuntamenti. Ha raccontato di sentirsi più coinvolto qui che sul palco di San Siro, lasciando trasparire quanto questo ritorno avesse un significato profondo. Il pubblico, composto anche da amici e volti conosciuti, ha contribuito a rendere l’atmosfera ancora più personale.

La scaletta ha seguito una linea cronologica, attraversando gli esordi, le esperienze giovanili e i momenti più significativi della sua carriera. Un racconto che ha dato spazio anche a chi non ha avuto le stesse opportunità. Il compenso del concerto, infatti, è stato destinato alla riqualificazione di strutture scolastiche e sportive della zona, trasformando l’evento in un intervento concreto per il quartiere.

Nel finale, con il sole ormai basso, è arrivato uno dei momenti più attesi. Sul palco è salita Elodie, con cui Marracash ha condiviso “Niente canzoni d’amore”. La loro presenza insieme ha riportato alla memoria una relazione passata, oggi trasformata. Nessun gesto plateale, solo sguardi e un abbraccio che hanno raccontato un legame diverso, ma ancora presente.

La serata si è chiusa senza effetti scenici, con le ultime strofe e un saluto semplice. Marracash ha lasciato il palco e si è allontanato a piedi tra le strade del quartiere, tornando a casa nello stesso luogo da cui era partito anni prima.