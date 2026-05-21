Fondi pensione e Tfr, online il nuovo portale con le regole 2026 e il silenzio-assenso

Marina Calderone presenta il nuovo portale sulla previdenza complementare dopo le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026. Dal 1° luglio scatterà il silenzio-assenso sul Tfr per i neoassunti entro 60 giorni.

Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attivato il nuovo portale dedicato alla previdenza complementare, una piattaforma pensata per aiutare lavoratori e cittadini a orientarsi tra fondi pensione, Tfr e agevolazioni fiscali previste dalla normativa aggiornata al 2026.

Il progetto è stato realizzato insieme al Consiglio Nazionale Giovani e a Mefop e rientra nel Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027. L’obiettivo è fornire strumenti pratici e contenuti chiari a chi vuole pianificare una pensione integrativa o comprendere meglio le nuove regole introdotte con l’ultima legge di Bilancio.

Tra le principali novità previste dal 2026 c’è il meccanismo di silenzio-assenso sul conferimento del Tfr ai fondi pensione. Dal prossimo 1° luglio, per i nuovi assunti scatterà automaticamente il trasferimento del trattamento di fine rapporto al fondo pensione dopo 60 giorni dall’assunzione, salvo una scelta diversa comunicata dal lavoratore.

La manovra ha inoltre aumentato il limite massimo annuale della deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare, che sale a 5.300 euro. Cambiano anche le regole sulla liquidazione delle somme accumulate, con maggiore flessibilità nella possibilità di ricevere il capitale.

Secondo il ministro del Lavoro Marina Calderone, il nuovo portale nasce per offrire informazioni semplici e immediate a lavoratori e datori di lavoro, così da comprendere meglio opportunità fiscali, tutela dei risparmi e procedure previste dalle nuove norme.

La piattaforma è suddivisa in quattro aree tematiche. Una sezione spiega il funzionamento della previdenza complementare e le differenze tra le varie forme di fondi pensione, oltre a chiarire i principali dubbi sul Tfr e sulle modalità di adesione in base al tipo di lavoro svolto.

Un’altra area raccoglie strumenti e servizi destinati ai cittadini, con guide interattive e simulazioni utili per valutare le diverse opzioni disponibili. Sono presenti anche contenuti dedicati ai datori di lavoro e agli operatori del settore.

All’interno del portale trovano spazio anche sintesi della normativa italiana ed europea, modulistica aggiornata, glossari e risposte alle domande più frequenti, insieme agli aggiornamenti sulle nuove disposizioni in materia pensionistica.