Giro d'Italia, Narváez firma la terza vittoria a Chiavari ed Eulalio resta in maglia rosa

Narváez conquista l’undicesima tappa del Giro d’Italia battendo Enric Mas a Chiavari dopo 195 chilometri. L’ecuadoriano firma il terzo successo personale, mentre Afonso Eulalio mantiene la maglia rosa con 27 secondi su Vingegaard.

Jhonatan Narváez si prende anche l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026. L’ecuadoriano della Uae Emirates ha vinto la Porcari-Chiavari di 195 chilometri imponendosi nello sprint finale a due contro lo spagnolo Enric Mas della Movistar.

Il corridore sudamericano ha piazzato l’allungo decisivo negli ultimi chilometri e ha poi regolato Mas sul traguardo ligure. Alle loro spalle è arrivato Diego Ulissi, terzo con un ritardo di 8 secondi. Per Narváez si tratta del terzo successo in questa edizione della corsa rosa.

La classifica generale non cambia nelle prime posizioni. Il portoghese Afonso Eulalio, in forza alla Bahrain Victorious, conserva la maglia rosa per il settimo giorno consecutivo. Il vantaggio sul danese Jonas Vingegaard della Visma Lease a Bike resta di 27 secondi.

Alle spalle dei primi due continua la lotta per il podio. Thymen Arensman occupa la terza posizione a 1 minuto e 57 secondi dalla vetta, seguito da Felix Gall a 2’24’’ e Ben O’Connor a 2’48’’. Completano la top ten Jai Hindley, Michael Storer, Derek Gee, Giulio Pellizzari e Chris Harper.

Domani il Giro d’Italia ripartirà con la dodicesima frazione, una tappa di 175 chilometri da Imperia a Novi Ligure che potrebbe offrire nuove occasioni ai velocisti e agli uomini da fughe.