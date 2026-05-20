Trump scherza sul film di Melania, il documentario della First Lady delude al botteghino

Trump difende Melania dopo il flop del film sulla First Lady, alla Casa Bianca scherza sul ruolo di star di famiglia. Il presidente ha ironizzato durante il picnic del Congresso mentre il documentario incassa meno della metà del budget.

Donald Trump è tornato a trasformare un evento ufficiale in uno spettacolo personale. Durante il tradizionale picnic del Congresso organizzato alla Casa Bianca, il presidente americano ha preso la parola davanti agli ospiti lanciando una serie di battute sulla moglie Melania e sul recente documentario a lei dedicato.

Con il suo stile diretto, Trump ha detto di non amare gli interventi subito dopo quelli della First Lady perché, a suo dire, lei apparirebbe sempre più brillante. Poi ha aggiunto sorridendo che nella loro famiglia c’è posto per una sola star, provocando le risate e gli applausi dei presenti.

Il riferimento era al film biografico “Melania”, uscito nelle sale tra Stati Uniti e Italia alla fine di gennaio 2026. Il documentario racconta i venti giorni che hanno preceduto il secondo insediamento presidenziale di Trump, seguendo da vicino la First Lady tra incontri riservati, preparativi e appuntamenti ufficiali.

La première si è svolta al Kennedy Center di Washington il 29 gennaio, prima della distribuzione internazionale avvenuta il giorno seguente. Trump ha parlato di risultati positivi sulle piattaforme streaming, sostenendo che il progetto abbia ottenuto un forte seguito online.

I numeri del cinema, però, raccontano una situazione diversa. A fronte di un investimento da circa 40 milioni di dollari, il documentario ha raccolto appena 16,7 milioni al botteghino. Un risultato molto distante dalle aspettative iniziali, accompagnato anche da recensioni negative da parte della critica americana.

Nonostante gli incassi inferiori alle previsioni, Trump ha continuato a difendere pubblicamente il progetto della moglie, trasformando ancora una volta un appuntamento istituzionale in un momento costruito tra ironia, battute e promozione familiare.