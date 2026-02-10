Anderson e Greenwood contro il documentario su Melania Trump: stop all'uso del brano di Il filo nascosto

Paul Thomas Anderson e Jonny Greenwood chiedono la rimozione di un loro brano dal documentario su Melania Trump prodotto da Amazon Mgm Studios. Contestato l’uso senza consenso della composizione tratta da “Il filo nascosto”.

Paul Thomas Anderson e Jonny Greenwood hanno chiesto che una loro composizione venga tolta dal documentario “Melania”, dedicato alla first lady statunitense Melania Trump. Il film è prodotto da Amazon Mgm Studios e, secondo i due artisti, il brano sarebbe stato inserito senza autorizzazione.

Al centro della vicenda c’è “Barbara Rose”, pezzo scritto per la colonna sonora de Il filo nascosto, il film del 2017 diretto dallo stesso Anderson. In una nota congiunta, regista e musicista spiegano di aver saputo solo dopo dell’utilizzo della traccia all’interno del documentario.

Leggi anche: Melania Trump, il documentario debutta negli Usa con oltre 8 milioni di dollari

Il documentario dedicato a Melania Trump parte forte negli Stati Uniti, incassa oltre 8 milioni al debutto e firma la migliore apertura per il genere nell’ultimo decennio, nonostante le recensioni negative.

Nel comunicato si legge che Greenwood, pur non possedendo i diritti d’autore della partitura, non sarebbe stato consultato da Universal per l’impiego del brano da parte di terzi. I due sostengono che questo passaggio violi gli accordi contrattuali legati al ruolo di compositore e chiedono quindi la rimozione della musica dal film.

La colonna sonora de “Il filo nascosto” aveva portato Greenwood a una candidatura agli Oscar. Il film, interpretato da Daniel Day-Lewis, racconta la vita di uno stilista affermato nella Londra degli anni Cinquanta e del rapporto con la donna che diventa sua musa e compagna. Il musicista, con una formazione classica iniziata da bambino, è di nuovo in corsa ai premi per le musiche di “Una battaglia dopo l’altra”, l’ultimo lavoro di Anderson.

Il documentario “Melania”, diretto da Brett Ratner, segue la first lady nei giorni che precedono la seconda cerimonia di insediamento di Donald Trump nel 2025. Nella colonna sonora compaiono anche brani di Rolling Stones, Michael Jackson, Aretha Franklin ed Elvis Presley, oltre alla composizione firmata da Greenwood ora al centro della richiesta di ritiro.