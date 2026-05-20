Garlasco, l'intercettazione di Andrea Sempio riapre il caso sul concorso in omicidio
Andrea Sempio e l’inchiesta sul delitto di Garlasco dopo una nuova intercettazione registrata il 27 febbraio 2025. Nell’audio l’uomo parla del concorso in omicidio e manifesta timore per l’accusa contestata.
Una conversazione captata dagli investigatori il 27 febbraio 2025 riporta Andrea Sempio al centro delle indagini sul delitto di Garlasco. L’uomo avrebbe appreso proprio quel giorno di essere stato nuovamente iscritto nel registro degli indagati dalla Procura, a distanza di anni dalla precedente archiviazione.
L’audio, diffuso durante la trasmissione televisiva Mattino 5, contiene alcune frasi pronunciate da Sempio mentre si trova in auto al telefono. Il passaggio che ha attirato l’attenzione degli inquirenti riguarda il riferimento al concorso in omicidio, ipotesi diversa rispetto a quella contestata nel 2017.
Nel dialogo intercettato, Sempio afferma che questa volta gli sarebbe stato contestato il fatto di aver agito insieme ad altri nella stanza del delitto. Le sue parole mostrano agitazione e timore per il peso della nuova accusa formulata dagli investigatori.
Durante la telefonata, l’indagato ripete più volte l’espressione “concorso in omicidio”, soffermandosi sulla gravità della contestazione ricevuta. In un altro passaggio sostiene che la situazione gli faccia paura, pur lasciando intendere di non percepire l’accusa come definitiva.
La nuova intercettazione si inserisce nel filone investigativo riaperto dalla Procura di Pavia sul caso di Garlasco, uno dei delitti più discussi degli ultimi anni. Gli inquirenti stanno riesaminando elementi già acquisiti e nuovi approfondimenti investigativi per chiarire eventuali responsabilità ancora da definire.
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