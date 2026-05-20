Zahara Jolie si laurea ad Atlanta, sparisce il cognome Pitt durante la cerimonia

Angelina Jolie ha festeggiato la laurea della figlia Zahara ad Atlanta, ma l’assenza di Brad Pitt e la scelta sul cognome hanno riacceso le tensioni familiari. La 21enne si è presentata sul palco usando solo il cognome materno.

Angelina Jolie ha partecipato alla laurea della figlia Zahara al prestigioso Spelman College di Atlanta, dove la giovane ha concluso il percorso universitario in psicologia. L’attrice si è mostrata sorridente ed emozionata accanto ai figli Pax e Knox, presenti per celebrare il traguardo raggiunto dalla sorella.

Zahara, 21 anni, ha preso parte alla cerimonia indossando la toga nera con la fascia blu dell’università. Durante il momento della proclamazione, però, un dettaglio ha attirato immediatamente l’attenzione del pubblico e dei media americani. La studentessa è stata annunciata ufficialmente come “Zahara Marley Jolie”, senza il cognome Pitt.

La scelta conferma la distanza sempre più evidente tra alcuni dei figli della coppia e Brad Pitt. Negli ultimi anni, infatti, diversi membri della famiglia hanno deciso di abbandonare il cognome paterno o di limitarne l’utilizzo nella vita pubblica.

Alla cerimonia non erano presenti Brad Pitt, Maddox, Shiloh e Vivienne. L’assenza dell’attore ha alimentato ulteriormente le discussioni attorno ai rapporti interni alla famiglia Jolie-Pitt, segnati da tensioni che si trascinano dal divorzio del 2016.

Secondo ricostruzioni diffuse dalla stampa statunitense, Brad Pitt avrebbe tentato più volte di riallacciare i rapporti con alcuni dei figli, senza però ottenere risultati concreti. Nel 2024 anche Shiloh aveva avviato le pratiche per rinunciare legalmente al cognome del padre.

La laurea di Zahara si è trasformata così in un nuovo capitolo della lunga vicenda familiare che coinvolge una delle ex coppie più celebri di Hollywood. Accanto alla soddisfazione per il percorso accademico concluso, il gesto compiuto dalla giovane ha riportato sotto i riflettori la frattura ormai evidente tra Brad Pitt e parte dei suoi figli.