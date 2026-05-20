Federica Pellegrini, la seconda maternità tra notti difficili e la gelosia della figlia Matilde

Federica Pellegrini racconta le difficoltà dopo la nascita della seconda figlia. La campionessa olimpica parla della gelosia di Matilde e delle notti complicate per i continui rigurgiti della piccola Rachele.

Federica Pellegrini ha raccontato ai suoi follower il momento complicato che sta vivendo dopo la nascita della seconda figlia Rachele. Attraverso alcune stories pubblicate su Instagram, l’ex nuotatrice ha spiegato che le ultime settimane non sono state semplici da gestire dentro casa.

La campionessa olimpica ha parlato apertamente della gelosia della primogenita Matilde, che sta affrontando con fatica l’arrivo della sorellina. “È un periodaccio”, ha detto Pellegrini mentre teneva in braccio la piccola con una fascia porta bebè. La situazione cambia continuamente durante la giornata e i momenti più delicati arrivano soprattutto durante l’allattamento.

Secondo quanto raccontato dall’ex atleta, Matilde alterna gesti affettuosi verso la sorella a momenti di forte nervosismo. Pellegrini ha spiegato che la bambina passa da “amore immenso” a vere e proprie crisi, rendendo più complessa la gestione quotidiana della famiglia.

Alle difficoltà legate alla gelosia si aggiungono anche i problemi della neonata. La piccola Rachele, infatti, soffre di continui rigurgiti che stanno incidendo anche sul riposo notturno dei genitori. Pellegrini ha raccontato che le notti dipendono molto da quanto la bambina riesca a stare tranquilla e che spesso il sonno viene interrotto più volte.

Con il tono ironico che spesso usa sui social, Federica Pellegrini ha poi risposto a una domanda ricevuta dai fan su quale fosse la sfida più dura tra il nuoto e la gestione dei figli. La risposta è arrivata senza esitazioni. Per l’ex campionessa, badare ai bambini è decisamente più difficile.