Bologna, due sorelle salvate dalla vicina ereditano casa e patrimonio dopo anni di violenze

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Due sorelle di Bologna hanno evitato di tornare dal padre violento grazie all’aiuto di una vicina di casa, che prima di morire ha lasciato loro appartamento e patrimonio dopo anni di protezione dalle aggressioni e dall’alcolismo dell’uomo.

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Due ragazze rimaste senza madre hanno trovato protezione in un’anziana vicina di casa che, per anni, le ha accolte lontano dalle violenze del padre alcolizzato. La vicenda arriva da Bologna, dove la donna, vedova e senza figli, ha deciso prima di morire di lasciare alle due sorelle tutto il suo patrimonio, compreso l’appartamento in cui viveva. La sorella maggiore, diventata da poco maggiorenne, si è già trasferita nell’abitazione ricevuta in eredità. Diversa la situazione della più piccola, ancora iscritta alle scuole medie e finita al centro di un provvedimento del Tribunale per i minorenni. Il giudice Matteo Manfro ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale del padre, affidando la ragazza ai servizi sociali. Il tribunale ha anche nominato un tutore legale per amministrare i beni della minore ed evitare che il padre possa entrare in possesso dell’eredità. L’uomo avrebbe avanzato pretese sul patrimonio soltanto dopo aver scoperto il lascito lasciato dalla vicina alle figlie. Secondo quanto emerso durante gli incontri con i giudici, la ragazza avrebbe raccontato episodi di aggressioni e paura vissuti in casa, ribadendo di non voler tornare a vivere con il padre. Per questo motivo gli eventuali incontri tra i due potranno avvenire soltanto in modalità protetta. L’uomo dovrà inoltre affrontare un percorso terapeutico presso il Serd, il servizio dedicato alle dipendenze patologiche, con l’obiettivo di curare i problemi legati all’alcolismo che avrebbero segnato per anni la vita familiare delle due sorelle.

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