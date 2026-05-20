Sophie Codegoni festeggia la piccola Céline Blue a Milano, compleanno da favola tra principesse e castello rosa

Sophie Codegoni ha festeggiato i 3 anni della figlia Céline Blue con una festa a tema principesse a Milano. L’influencer ha organizzato un party curato nei dettagli tra castelli rosa, animatori e una grande torta scenografica.

Per il terzo compleanno di Céline Blue, Sophie Codegoni ha organizzato una festa ispirata al mondo delle principesse. La bambina, figlia dell’influencer e di Alessandro Basciano, ha trascorso la giornata insieme ad amici e familiari in una location allestita con decorazioni rosa, palloncini e personaggi delle fiabe più amate.

L’evento è stato curato nei dettagli con il supporto di una società specializzata nell’organizzazione di feste per personaggi dello spettacolo. Il tema scelto ha richiamato protagoniste come Rapunzel, Biancaneve, Cenerentola e Belle. Al centro della scenografia c’era un grande castello rosa personalizzato con il nome della piccola.

La festa si è svolta negli spazi esterni di IT Maison Milano, locale situato nel quartiere Brera. Complice il bel tempo, gli invitati hanno partecipato al party nel cortile della struttura, trasformato per l’occasione in un ambiente da fiaba con animazione dedicata ai bambini.

Durante il momento della torta, Céline Blue ha spento le candeline tra le braccia della madre davanti a una torta a più piani decorata a tema. Sophie Codegoni ha condiviso alcuni momenti della giornata sui social, accompagnandoli con una dedica rivolta alla figlia.

L’influencer, che negli ultimi mesi ha affrontato la separazione da Alessandro Basciano e questioni legali legate al loro rapporto, ha scritto su Instagram di aver trascorso la giornata “sorridendo con le lacrime agli occhi”, definendo la figlia la sua “piccola peste” e facendole gli auguri pubblicamente.