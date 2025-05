Sophie Codegoni festeggia i 2 anni della figlia Celine: torta fatta in casa e dedica commovente di Alessandro Basciano

Oggi, lunedì 12 maggio, Celine Blue, la figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, compie 2 anni. Per l’occasione, la bambina ha ricevuto una dolce sorpresa dalla mamma, che ha preparato per lei una colazione speciale con la sua torta preferita.

Un risveglio speciale e un compleanno a tema Hello Kitty

"La mia nanetta compie oggi 2 anni", ha scritto Sophie Codegoni sui social, raccontando di aver cucinato nella notte una torta margherita per regalare alla figlia un risveglio dolce e pieno d'amore. Al mattino, la influencer le ha consegnato la torta con una candelina, prima che Celine andasse a scuola. Durante la giornata, la piccola festeggerà insieme ai compagni di classe, mentre nel fine settimana è previsto un party a tema Hello Kitty, organizzato da Sophie con gli amici più cari.

La dedica di Alessandro Basciano da Miami

Il padre della bambina, Alessandro Basciano, attualmente a Miami e impossibilitato a partecipare ai festeggiamenti per motivi personali e legali — tra cui il divieto di avvicinamento e comunicazione nei confronti dell'ex compagna confermato dalla Cassazione il 30 aprile — ha comunque voluto inviare un messaggio pieno d'affetto a sua figlia tramite Instagram.

"Due anni fa nasceva la bimba più bella del mondo, la mia bambina: sei la gioia e l'innocenza", ha scritto Basciano, ricordando la somiglianza tra Celine e sua madre. "Ti vedo sempre, sento la tua voce e il tuo caratterino che fa capire già tanto…", ha aggiunto. "Sei la forza in questo periodo buio, buon compleanno. Il tuo papà", ha concluso nel post dedicato alla figlia.

