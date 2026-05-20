Donna cade in un tombino aperto a Manhattan, morta dopo l'incidente sulla Fifth Avenue

Una donna di 56 anni è morta a Manhattan dopo essere caduta in un tombino aperto accanto alla sua auto. La tragedia è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì sulla Fifth Avenue, mentre dalla grata usciva vapore.

Tragedia nel cuore di New York, dove una donna di 56 anni ha perso la vita dopo essere precipitata in un tombino rimasto aperto lungo Fifth Avenue, all’angolo con la 52esima strada. L’incidente è avvenuto poco dopo le 23 di lunedì 18 maggio, in una delle zone più frequentate di Manhattan.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Donike Gocaj aveva appena parcheggiato il suo Suv vicino a una gioielleria. Dopo aver aperto la portiera ed essere scesa dal veicolo, avrebbe fatto pochi passi prima di cadere improvvisamente nel vuoto attraverso il tombino aperto.

Un uomo presente sul posto ha raccontato di aver assistito alla scena. La donna, a suo dire, non stava usando il telefono e non sembrava distratta. “Ha chiuso la portiera ed è sprofondata subito dopo”, avrebbe riferito il testimone, ricordando anche le urla disperate provenienti dalla buca. “Continuava a dire che stava morendo”.

I soccorritori sono intervenuti rapidamente e hanno trasportato la 56enne al NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center. Le ferite riportate nella caduta si sono rivelate troppo gravi e la donna è morta poco dopo il ricovero.

Le autorità stanno cercando di chiarire perché il tombino fosse aperto in quel momento. Secondo le prime informazioni, dalla cavità stava uscendo del vapore. La società responsabile della gestione dell’impianto ha confermato l’apertura di un’indagine interna per accertare eventuali responsabilità e capire come sia stato possibile lasciare l’accesso scoperto in piena strada.

Anche la polizia di Manhattan ha avviato gli accertamenti. Sarà il medico legale cittadino a stabilire ufficialmente la causa del decesso.