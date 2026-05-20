Timothée Chalamet in Marty Supreme, il film di Josh Safdie debutta il 19 giugno su IWONDERFULL

Timothée Chalamet arriva su IWONDERFULL dal 19 giugno con Marty Supreme, film diretto da Josh Safdie e ispirato al campione Marty Reisman. La storia segue un giovane ossessionato dal ping pong nella New York degli anni ’50.

Marty Supreme sarà disponibile dal 19 giugno su IWONDERFULL Prime Video Channels, la piattaforma streaming di I Wonder Pictures. Il nuovo film diretto da Josh Safdie vede protagonista Timothée Chalamet nei panni di Marty Mauser, ragazzo newyorkese cresciuto con pochi mezzi ma convinto di poter conquistare il mondo attraverso il ping pong.

Ambientato nella New York degli anni ’50, il racconto segue la corsa di Marty tra sale fumose, scommesse clandestine e competizioni internazionali. In un periodo in cui il ping pong viene considerato uno sport marginale, il protagonista trasforma la propria ossessione in un’occasione per cambiare vita e inseguire fama e riconoscimento.

Il viaggio del personaggio attraversa città come Tokyo, Parigi e Il Cairo, alternando rivalità sportive, relazioni complicate e truffe improvvisate. Marty Mauser viene descritto come un giovane impulsivo e fuori controllo, deciso a imporsi anche quando tutto sembra giocare contro di lui.

Con questo progetto Josh Safdie torna a un cinema frenetico e nervoso, costruendo una storia dominata dall’ambizione e dal desiderio di emergere. La sceneggiatura è stata scritta insieme a Ronald Bronstein, collaboratore storico del regista.

Al centro del film c’è la prova di Timothée Chalamet, coinvolto anche come produttore. L’attore interpreta un personaggio spinto da arroganza, fame di successo e fragilità personale. Nel cast figurano anche Gwyneth Paltrow nel ruolo di Kay Stone, Odessa A’zion nei panni della fidanzata Rachel e Tyler Okonma, conosciuto come Tyler, The Creator, qui al debutto cinematografico.

Tra gli altri interpreti compaiono Kevin O’Leary, Abel Ferrara, Fran Drescher, Emory Cohen e Sandra Bernhard. Il film è stato girato in 35mm da Darius Khondji, già candidato all’Oscar e autore della fotografia di Diamanti grezzi.

Le scenografie sono firmate da Jack Fisk, collaboratore di Terrence Malick e David Lynch, mentre i costumi portano la firma di Miyako Bellizzi. La colonna sonora è stata composta da Daniel Lopatin, noto come Oneohtrix Point Never, già al lavoro con Safdie in Good Time e Diamanti grezzi.

Ispirato alla figura reale del campione americano Martin “Marty” Reisman, Marty Supreme costruisce un racconto che mescola sport, ambizione e ossessione personale, trasformando il mondo del ping pong in uno scenario cinematografico ad alta tensione.