Gwyneth Paltrow torna a recitare: sarà al fianco di Timothée Chalamet in 'Marty Supreme'

Gwyneth Paltrow 'is back' Nel 1974 ha pubblicato la sua biografia 'The Money Player: The Confessions of America’s Greatest Table Tennis Champion and Hustler', che ha ispirato 'Marty Supreme'.

Gwyneth Paltrow 'is back'

Spettacolo - Gwyneth Paltrow 'is back'. L'attrice tornerà al cinema in 'Marty Supreme', ispirato all'autobiografia del campione del ping pong Marty Reisman, al fianco di Timothée Chalamet, qui anche in veste di produttore. Paltrow, che si è lanciata nel mondo dell'imprenditoria facendo notizia con la candela femminista con l'odore di vagina, riapparirà sul grande schermo per la prima volta dalla sua comparsa nel film Marvel 'Avengers: Endgame' (regia di Anthony e Joe Russo), uscito nel 2019. Ancora non è stato rivelato il ruolo che interpreterà l'attrice e imprenditrice nel progetto scritto e diretto da Josh Safdie e targato A24. Classe 1930, Reisman è morto nel 2012 all'età di 82 anni. Nel corso della sua carriera nel tennis da tavolo ha vinto 22 titoli, tra il 1946 eil 2002, oltre a cinque medaglie di bronzo ai Campionati mondiali.

Nel 1974 ha pubblicato la sua biografia 'The Money Player: The Confessions of America’s Greatest Table Tennis Champion and Hustler', che ha ispirato 'Marty Supreme'. All'età di 67 anni ha vinto il campionato nazionale di Hardbat degli Stati Uniti, diventando il giocatore più anziano a vincere una competizione nazionale in uno sport giocato con la racchetta.