Desirèe Maldera perseguitata da uno stalker, paura per i figli dopo anni di minacce online

Desirèe Maldera denuncia sei anni di minacce e insulti online da parte di uno stalker. La figlia dell’ex calciatore Aldo Maldera racconta di aver cambiato scuola ai figli e assunto vigilanza privata dopo continui attacchi social.

Desirèe Maldera, figlia dell’ex difensore di Milan e Roma Aldo Maldera, ha raccontato al Messaggero il lungo periodo di paura vissuto a causa di uno stalker che da anni la bersaglia sui social. La 33enne, residente a Como con il marito e i due figli piccoli, parla di una situazione diventata insostenibile e sfociata in denunce per diffamazione e cyberstalking.

Tutto sarebbe iniziato alla fine del 2020 durante uno scambio sui social network. In quell’occasione, un uomo avrebbe pubblicato commenti offensivi nei suoi confronti. Maldera ha deciso di sporgere querela, ma da quel momento gli attacchi sarebbero aumentati. Dopo aver recuperato il suo numero di telefono, l’uomo le avrebbe inviato anche un messaggio vocale per convincerla a ritirare la denuncia.

Secondo quanto riferito da Desirèe Maldera, il presunto stalker avrebbe poi iniziato una campagna continua di accuse e insulti tramite profili social molto seguiti. Nei contenuti pubblicati online sarebbero comparsi riferimenti offensivi verso la sua famiglia, il marito e il padre scomparso nel 2012. Tra le accuse diffuse sul web anche presunti comportamenti legati a droga e tradimenti, definiti dalla donna completamente falsi.

La situazione avrebbe avuto conseguenze pesanti anche sulla vita privata della famiglia. Maldera racconta di aver raccolto oltre 120 post e video offensivi pubblicati negli anni. Alcuni genitori dei compagni di scuola dei suoi figli avrebbero iniziato a guardarla con sospetto, mentre i bambini sarebbero stati coinvolti indirettamente dalle voci circolate online.

Per proteggere la famiglia, Desirèe Maldera ha deciso di cambiare scuola ai figli e di affidarsi a un servizio di vigilanza privata. A preoccupare maggiormente la donna sarebbero stati anche alcuni messaggi considerati intimidatori, nei quali venivano citati i suoi bambini.

L’uomo indicato dalla donna era già stato condannato nel 2023 dal tribunale di Milano per insulti rivolti via social all’ex calciatore Mario Balotelli. Maldera sostiene di non averlo mai conosciuto personalmente e di non riuscire a spiegarsi le ragioni di questo accanimento.

Nel suo racconto, la figlia dell’ex campione d’Italia con la Roma descrive una forma di violenza continua, portata avanti per anni attraverso internet. La donna ha spiegato di voler continuare la sua battaglia legale anche per difendere la memoria del padre Aldo Maldera.