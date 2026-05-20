Scampia, crolla parte della Vela rossa durante la demolizione: evacuate 47 famiglie

Scampia vive ore di tensione dopo il crollo di una parte della Vela rossa durante i lavori di demolizione. I detriti hanno colpito un edificio vicino in via Gioberti causando un ferito lieve e l’evacuazione di circa 300 residenti.

Paura nel quartiere di Scampia, nella zona nord di Napoli, dove una porzione della Vela rossa è crollata mentre erano in corso gli interventi di abbattimento previsti dal piano di riqualificazione dell’area. Il cedimento ha provocato una vasta nube di polvere e momenti di forte apprensione tra i residenti.

Secondo le prime informazioni, il crollo avrebbe interessato una tromba dell’ascensore dell’edificio ormai disabitato. I detriti hanno però raggiunto una palazzina vicina in via Gioberti, spingendo i vigili del fuoco a disporre l’evacuazione precauzionale di circa 300 persone appartenenti a 47 famiglie.

Una persona è rimasta ferita in modo lieve ed è stata trasportata all’ospedale del Mare per accertamenti. I soccorritori hanno comunque proseguito le verifiche per escludere la presenza di eventuali dispersi tra le macerie.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, i sanitari del 118 e i tecnici comunali. Presenti anche il vicesindaco Laura Lieto, il presidente dell’Ottava Municipalità Nicola Nardella e l’assessora regionale alla Protezione civile Fiorella Zabatta. Piazza Giovanni XXIII è stata indicata come punto di accoglienza per gli sfollati.

Il consigliere comunale Gennaro Acampora ha spiegato che il crollo si è verificato nell’area interessata dai lavori di demolizione della Vela rossa. Nell’incidente è stata danneggiata anche una cabina elettrica mentre le autorità stanno monitorando la situazione per garantire sicurezza agli abitanti degli edifici vicini.

Numerose le testimonianze pubblicate sui social dai residenti della zona. Molti parlano di un boato improvviso seguito da vibrazioni avvertite nelle abitazioni e da una densa nube di polvere che ha coperto l’intera area nel giro di pochi secondi.