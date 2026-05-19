Castel Gerundo, biologa accoltellata dopo aver aiutato un uomo con un cane

Una biologa di 54 anni è stata accoltellata a Castel Gerundo dopo essersi fermata per aiutare un uomo con un cane. La donna ha riportato gravi ferite all’addome ed è stata trasferita in elicottero agli Spedali Civili di Brescia.

Una donna di 54 anni è ricoverata in condizioni gravissime dopo essere stata aggredita con un coltello a Castel Gerundo, nel Lodigiano. La vittima, una biologa, è stata colpita all’addome da un uomo che sarebbe poi fuggito nelle campagne della zona.

L’episodio è avvenuto vicino a una rotatoria. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava viaggiando in auto quando avrebbe notato un uomo insieme a un cane in apparente difficoltà. Dopo aver accostato il veicolo, sarebbe scesa per capire se fosse necessario un aiuto.

In quel momento l’uomo l’avrebbe assalita improvvisamente con un coltello. La 54enne ha riportato due profonde ferite all’addome e un’altra lesione a un braccio, compatibile con un tentativo di difesa durante l’aggressione.

A dare l’allarme è stato un passante che ha soccorso la donna e contattato immediatamente i carabinieri e il 118. I sanitari hanno disposto il trasferimento urgente in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia, dove le sue condizioni si sono aggravate nel corso delle ore.

Il coltello utilizzato nell’aggressione è stato trovato in un fossato poco distante dal luogo dei fatti. I carabinieri stanno cercando di identificare e rintracciare il responsabile, fuggito subito dopo l’attacco.

La donna al momento non è in grado di parlare con gli investigatori. Gli inquirenti stanno cercando di capire se conoscesse l’aggressore oppure se si sia trattato di un incontro casuale avvenuto poco prima dell’assalto.