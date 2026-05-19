Bollengo, bimba di 2 anni investita dall'auto del padre nel cortile di casa mentre andava all'asilo

Elodie Kullafi è morta a 2 anni dopo essere stata investita dall’auto guidata dal padre nel cortile di casa a Bollengo. La bambina doveva essere accompagnata all’asilo quando si è verificato l’incidente.

Una bambina di due anni, Elodie Kullafi, è morta nella mattinata di oggi a Bollengo, nel Canavese, dopo essere stata travolta dall’auto guidata dal padre durante una manovra nel cortile dell’abitazione di famiglia.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 9. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava effettuando una manovra con la vettura prima di accompagnare la figlia all’asilo. In quel momento la piccola sarebbe stata colpita accidentalmente dal mezzo.

Dopo l’impatto è stato lanciato l’allarme al 118, ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto non hanno trovato la bambina. I genitori avrebbero infatti deciso di trasportarla direttamente all’ospedale di Ivrea con la propria auto, nel tentativo di ridurre i tempi.

La corsa verso il pronto soccorso si è però rivelata inutile. La piccola sarebbe arrivata all’ospedale già priva di vita e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti degli agenti del Commissariato di Ivrea, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. I genitori della bambina, di origine albanese, si trovano sotto osservazione nello stesso ospedale, profondamente sotto shock per quanto successo.