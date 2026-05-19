OneXPlayer e Linux 7.2, in arrivo il driver che migliora controlli RGB e tasti hardware

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OneXPlayer potrà gestire LED, vibrazione e tasti speciali su Linux grazie a un nuovo driver atteso nel kernel 7.2. L’integrazione punta a ridurre configurazioni manuali e problemi di compatibilità sui PC handheld gaming.

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I dispositivi OneXPlayer si preparano a ottenere un supporto più completo su Linux con l’arrivo di un nuovo driver destinato al kernel 7.2. L’obiettivo non riguarda soltanto il riconoscimento dell’hardware, ma anche la gestione diretta di diverse funzioni integrate nei portatili gaming. Il modulo, identificato come hid-oxp, permetterà di controllare elementi come illuminazione RGB, intensità della vibrazione e alcuni pulsanti fisici presenti sui dispositivi handheld. Si tratta di caratteristiche che, fino a oggi, spesso richiedevano software proprietari oppure strumenti separati sviluppati dalla comunità. Nei PC portatili dedicati al gioco, la gestione dei controlli hardware ha un impatto concreto sull’esperienza quotidiana. Profili personalizzati, launcher gaming e compatibilità con le distribuzioni Linux dipendono infatti dalla capacità del sistema operativo di comunicare correttamente con ogni componente. Il nuovo driver rappresenta anche un passo avanti per l’intero settore dei dispositivi gaming portatili basati su Linux. Dopo la diffusione di Steam Deck, sempre più produttori hanno adottato formati handheld con configurazioni hardware differenti, firmware proprietari e sistemi di controllo personalizzati. Integrare queste funzioni direttamente nel kernel permette alle distribuzioni Linux di ridurre la dipendenza da script, patch locali e configurazioni manuali. In questo modo gli sviluppatori possono contare su un’interfaccia più stabile e uniforme per creare pannelli di controllo e strumenti dedicati al gaming portatile. Uno degli aspetti più rilevanti riguarda proprio la gestione dei tasti speciali. Nei PC handheld molti pulsanti non vengono identificati come una normale tastiera, creando incompatibilità con desktop environment e software di gioco. Un driver HID dedicato semplifica invece il riconoscimento dei comandi e rende più prevedibile il comportamento del dispositivo. Per gli utenti OneXPlayer, il supporto previsto in Linux 7.2 potrebbe tradursi in installazioni più semplici e minori interventi manuali dopo l’avvio del sistema operativo. Le distribuzioni compatibili potranno infatti gestire direttamente funzioni avanzate del dispositivo senza ricorrere a utility esterne.

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