Muffa nella lavatrice, come evitarla con un gesto semplice che migliora il bucato

Luca Bianchi | 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lasciare la lavatrice chiusa dopo l’uso favorisce la muffa a causa dell’umidità intrappolata, ma basta un gesto semplice per evitarla e migliorare il bucato. Aprire lo sportello aiuta ad asciugare l’interno e ridurre i cattivi odori.

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Muffa nella lavatrice, come evitarla con un gesto semplice che migliora il bucato

La lavatrice, nonostante venga usata per pulire, può diventare uno dei punti più critici della casa. Dopo ogni ciclo restano umidità, residui di detersivo e sporco dei tessuti, elementi che creano un ambiente favorevole alla formazione di muffa e batteri, spesso nascosti nelle parti meno visibili.

Il problema nasce soprattutto quando si combinano calore, acqua stagnante e residui organici. Le guarnizioni in gomma e il cassetto del detersivo sono le zone più esposte, perché trattengono facilmente sporco e umidità. Anche i lavaggi a basse temperature, scelti per ridurre i consumi, non eliminano completamente i microrganismi, permettendo loro di accumularsi nel tempo.

Un comportamento molto diffuso contribuisce ad aggravare la situazione. Chiudere subito lo sportello dopo aver tolto il bucato blocca l’aria all’interno del cestello e mantiene l’ambiente umido. Lasciare invece l’oblò leggermente aperto consente una ventilazione naturale, asciuga più velocemente le superfici interne e riduce la possibilità che si formino cattivi odori.

La presenza di muffa non riguarda solo l’igiene dell’elettrodomestico. Può influire direttamente sulla qualità del bucato, rendendo i capi meno freschi e compromettendo l’efficacia dei lavaggi. Con il tempo, inoltre, l’accumulo di residui può incidere anche sul funzionamento della macchina, aumentando la necessità di interventi di manutenzione.

Oltre a tenere aperto lo sportello, è utile pulire regolarmente la guarnizione con un panno imbevuto di aceto bianco. Questa parte tende a trattenere sporco e umidità nelle pieghe, diventando uno dei punti più critici per la proliferazione della muffa.

Una buona pratica consiste anche nell’avviare periodicamente un lavaggio a vuoto ad alta temperatura. Un ciclo tra 60 e 90 gradi con qualche cucchiaio di aceto nel cassetto del detersivo aiuta a eliminare eventuali residui e a mantenere il cestello più pulito nel tempo.

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