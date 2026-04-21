Muffa nella lavatrice, come evitarla con un gesto semplice che migliora il bucato

Lasciare la lavatrice chiusa dopo l’uso favorisce la muffa a causa dell’umidità intrappolata, ma basta un gesto semplice per evitarla e migliorare il bucato. Aprire lo sportello aiuta ad asciugare l’interno e ridurre i cattivi odori.

La lavatrice, nonostante venga usata per pulire, può diventare uno dei punti più critici della casa. Dopo ogni ciclo restano umidità, residui di detersivo e sporco dei tessuti, elementi che creano un ambiente favorevole alla formazione di muffa e batteri, spesso nascosti nelle parti meno visibili.

Il problema nasce soprattutto quando si combinano calore, acqua stagnante e residui organici. Le guarnizioni in gomma e il cassetto del detersivo sono le zone più esposte, perché trattengono facilmente sporco e umidità. Anche i lavaggi a basse temperature, scelti per ridurre i consumi, non eliminano completamente i microrganismi, permettendo loro di accumularsi nel tempo.

Un comportamento molto diffuso contribuisce ad aggravare la situazione. Chiudere subito lo sportello dopo aver tolto il bucato blocca l’aria all’interno del cestello e mantiene l’ambiente umido. Lasciare invece l’oblò leggermente aperto consente una ventilazione naturale, asciuga più velocemente le superfici interne e riduce la possibilità che si formino cattivi odori.

La presenza di muffa non riguarda solo l’igiene dell’elettrodomestico. Può influire direttamente sulla qualità del bucato, rendendo i capi meno freschi e compromettendo l’efficacia dei lavaggi. Con il tempo, inoltre, l’accumulo di residui può incidere anche sul funzionamento della macchina, aumentando la necessità di interventi di manutenzione.

Oltre a tenere aperto lo sportello, è utile pulire regolarmente la guarnizione con un panno imbevuto di aceto bianco. Questa parte tende a trattenere sporco e umidità nelle pieghe, diventando uno dei punti più critici per la proliferazione della muffa.

Una buona pratica consiste anche nell’avviare periodicamente un lavaggio a vuoto ad alta temperatura. Un ciclo tra 60 e 90 gradi con qualche cucchiaio di aceto nel cassetto del detersivo aiuta a eliminare eventuali residui e a mantenere il cestello più pulito nel tempo.