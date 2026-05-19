Orvieto, commessa di 42 anni trovata morta nel negozio del centro commerciale Porta d'Orvieto

Commessa di 42 anni trovata morta al centro commerciale Porta d'Orvieto, inutili i soccorsi arrivati sul posto dopo l’allarme dato da un addetto alla sicurezza. La donna lavorava in uno dei negozi della galleria e lascia il marito e un figlio.

Una donna di 42 anni è stata trovata senza vita nella mattinata di martedì 19 maggio all’interno del centro commerciale Porta d'Orvieto, nella zona di Orvieto Scalo. La vittima lavorava come commessa in uno dei negozi della galleria commerciale ed era molto conosciuta in città.

L’allarme è scattato intorno alle 10, quando un addetto alla sicurezza, impegnato a consegnare alcune comunicazioni ai negozianti del centro, è entrato nel punto vendita e ha trovato la donna a terra dietro il bancone. Subito è stata chiamata l’emergenza sanitaria e uno dei commercianti presenti ha iniziato le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo del 118.

I tentativi di soccorso non hanno però avuto esito positivo. I sanitari arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 42enne. Secondo quanto emerso nelle prime verifiche, si sarebbe trattato di una morte naturale provocata probabilmente da un malore improvviso.

La notizia si è diffusa rapidamente nel centro commerciale, dove colleghi e commercianti si sono ritrovati all’esterno dei negozi insieme ai familiari della donna, arrivati poco dopo. La vittima era sposata e madre di un bambino.

Su disposizione del magistrato di turno, dopo il nulla osta, la salma è stata trasferita all’ospedale Santa Maria della Stella e messa a disposizione della famiglia. Al momento non sono ancora stati comunicati il giorno e il luogo dei funerali.

In segno di lutto, tutti gli esercizi commerciali del centro hanno abbassato le serrande e spento le luci. La struttura resterà chiusa fino a mercoledì 20 maggio.