Conte lascia il Napoli, la Juventus valuta il ritorno mentre resta in bilico Spalletti

Conte vuole lasciare il Napoli dopo il confronto con De Laurentiis. La Juventus segue da vicino la situazione mentre il futuro di Spalletti a Torino resta incerto dopo una stagione complicata.

Antonio Conte è pronto a chiudere la sua esperienza sulla panchina del Napoli. Dopo il confronto con il presidente Aurelio De Laurentiis, l’allenatore avrebbe comunicato la decisione di interrompere il rapporto al termine della stagione, mettendo fine a un ciclo iniziato due anni fa a Castel Volturno.

La scelta maturata dal tecnico arriva dopo un’annata lontana dalle aspettative. Il percorso era partito con la conquista dello scudetto nella passata stagione, ma i risultati ottenuti quest’anno hanno alimentato dubbi e tensioni all’interno dell’ambiente azzurro.

Nelle ultime ore si sarebbe svolto un incontro diretto tra Conte e De Laurentiis. A differenza di quanto accaduto la scorsa estate, quando il presidente riuscì a convincere l’allenatore a restare, questa volta il club non avrebbe opposto resistenza alla volontà del tecnico di intraprendere una nuova esperienza.

Con l’addio al Napoli ormai vicino, il nome di Antonio Conte torna al centro delle valutazioni della Juventus. Il club bianconero segue con attenzione gli sviluppi legati alla propria panchina, soprattutto considerando le incertezze sul futuro di Luciano Spalletti.

L’allenatore toscano ha recentemente rinnovato il contratto fino al 2028, ma le ultime prestazioni della squadra e il rischio di restare fuori dalla prossima Champions League potrebbero cambiare gli scenari nelle prossime settimane.