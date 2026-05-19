Belluno, carro funebre guidato da ragazzi ubriachi nella notte: uno viaggiava nel posto della bara

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Quattro giovani hanno preso un carro funebre a Belluno e hanno attraversato la città ubriachi nella notte. La polizia li ha fermati dopo aver visto il mezzo procedere a zigzag ad alta velocità.

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Un carro funebre lanciato a forte velocità per le strade di Belluno ha attirato l’attenzione della polizia nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 maggio. Gli agenti hanno notato il mezzo mentre procedeva in modo irregolare, zigzagando tra le vie della città in piena notte. Quando la pattuglia ha fermato il veicolo, a bordo c’erano quattro ragazzi. Uno di loro si trovava nella parte posteriore del carro funebre, seduto nello spazio normalmente destinato alla bara. Durante il controllo, i giovani hanno spiegato agli agenti di aver voluto “fare festa” e trascorrere qualche momento di divertimento. Il conducente è stato sottoposto all’alcoltest, che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,24. Per il ragazzo alla guida è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro immediato della patente. Gli altri tre giovani sono stati identificati dagli agenti intervenuti sul posto.

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