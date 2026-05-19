Belluno, carro funebre guidato da ragazzi ubriachi nella notte: uno viaggiava nel posto della bara
Quattro giovani hanno preso un carro funebre a Belluno e hanno attraversato la città ubriachi nella notte. La polizia li ha fermati dopo aver visto il mezzo procedere a zigzag ad alta velocità.
Un carro funebre lanciato a forte velocità per le strade di Belluno ha attirato l’attenzione della polizia nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 maggio. Gli agenti hanno notato il mezzo mentre procedeva in modo irregolare, zigzagando tra le vie della città in piena notte.
Quando la pattuglia ha fermato il veicolo, a bordo c’erano quattro ragazzi. Uno di loro si trovava nella parte posteriore del carro funebre, seduto nello spazio normalmente destinato alla bara.
Durante il controllo, i giovani hanno spiegato agli agenti di aver voluto “fare festa” e trascorrere qualche momento di divertimento. Il conducente è stato sottoposto all’alcoltest, che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,24.
Per il ragazzo alla guida è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro immediato della patente. Gli altri tre giovani sono stati identificati dagli agenti intervenuti sul posto.
Sullo stesso argomento
Agguato nella notte a Firenze: spari e violenza contro due ragazzi in Piazza dell'Isolotto
Incidente stradale nella notte ad Avellino: morti 4 ragazzi a Mirabella Eclano