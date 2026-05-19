Jannik Sinner resta il più amato in Italia, Brignone vola e il calcio perde terreno
Jannik Sinner domina la classifica degli sportivi più amati in Italia grazie al boom del tennis online. Federica Brignone guadagna 29 posizioni e sale al secondo posto, mentre il calcio resta fuori dal podio.
Jannik Sinner continua a essere il volto sportivo più apprezzato dagli italiani. Il tennista altoatesino guida la nuova classifica Top Champion Reputation con 93,88 punti su 100, confermandosi nettamente davanti agli altri protagonisti dello sport nazionale. L’indagine, realizzata da Reputation Manager, ha preso in esame oltre 426mila conversazioni online dedicate a 169 sportivi tra atleti in attività ed ex campioni.
Alle spalle di Sinner si piazza Federica Brignone, protagonista di una crescita impressionante rispetto allo scorso anno. La sciatrice conquista il secondo posto dopo aver recuperato 29 posizioni e raggiunge quota 62,76 punti. Sul gradino più basso del podio arriva invece Kimi Antonelli, giovane promessa della Formula 1, che sale di undici posti e tocca i 40,70 punti.
Il dato più evidente riguarda il dominio del tennis nelle ricerche e nelle discussioni online. I risultati ottenuti dagli italiani negli ultimi anni hanno aumentato l’interesse verso questo sport, anche se nella graduatoria generale pochi tennisti riescono a entrare nelle posizioni alte. Lorenzo Musetti scende al diciannovesimo posto con 33,99 punti, mentre Matteo Berrettini si ferma al ventiquattresimo con 32,42.
Il calcio mantiene diversi nomi nella top 25 ma resta lontano dal podio. Lautaro Martinez occupa il settimo posto dopo aver perso cinque posizioni. Subito dietro compare Alessandro Del Piero, ottavo, mentre Francesco Totti sale leggermente fino alla dodicesima posizione. Paulo Dybala è tredicesimo, seguito dal nuovo ingresso Scott McTominay al sedicesimo posto. Più indietro Romelu Lukaku, Paolo Maldini e Roberto Baggio completano la presenza del calcio nella classifica.
Anche il mondo dei motori ottiene risultati rilevanti. Oltre al podio di Kimi Antonelli, Valentino Rossi mantiene il quinto posto, mentre Charles Leclerc resta stabile in sesta posizione. Lewis Hamilton registra una delle crescite più significative e sale fino al nono posto. Marc Marquez è decimo, mentre Marco Bezzecchi firma il balzo più ampio dell’intera graduatoria con 32 posizioni recuperate.
Tra gli altri sport emergono anche Sofia Goggia, quarta dopo una forte crescita, e Bebe Vio, che scende al quattordicesimo posto. Federica Pellegrini resta stabile al quindicesimo, mentre la biatleta Lisa Vittozzi entra al diciassettesimo posto. Gregorio Paltrinieri perde terreno e scivola ventesimo, davanti a Carolina Kostner. La top 25 si chiude con Paola Egonu, ventitreesima dopo un calo di sette posizioni.
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