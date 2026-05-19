Kylie Minogue, il tumore al seno segna ancora la sua vita dopo vent'anni

Kylie Minogue racconta che il cancro al seno continua a segnare la sua vita anche dopo vent’anni dalla diagnosi. Nel documentario Netflix la cantante australiana ripercorre il periodo più duro della malattia e della fama.

Kylie Minogue è tornata a parlare della diagnosi di cancro al seno ricevuta nel 2005, spiegando che le conseguenze emotive di quel periodo non sono mai sparite del tutto. La cantante australiana, oggi 57enne, affronta il tema nel nuovo documentario prodotto da Netflix dedicato alla sua carriera e alla sua vita privata.

Nel corso della serie, divisa in tre episodi, Minogue ricorda il momento in cui scoprì la malattia. La popstar descrive quei giorni come uno shock improvviso e racconta quanto sia stato difficile confrontarsi con qualcosa che fino ad allora non aveva mai immaginato di vivere. Secondo l’artista, quel percorso continua ancora oggi ad avere effetti profondi sulla sua quotidianità.

Nel documentario trovano spazio anche altri momenti delicati della sua carriera. Kylie Minogue ripercorre gli anni del debutto, quando lasciò la soap australiana “Neighbours” per dedicarsi alla musica, parlando delle pressioni subite durante le prime interviste e del disagio provato davanti all’attenzione dei media.

L’artista ha spiegato alla Bbc che riguardare oggi quelle immagini degli anni Ottanta le provoca ancora confusione e disagio. Minogue ricorda di essersi sentita spesso intrappolata in un ruolo costruito attorno alla sua immagine pubblica, con la sensazione di dover affrontare situazioni umilianti pur di restare sotto i riflettori.

La cantante, che da tempo vive tra Londra e l’Australia, ritiene che oggi il trattamento riservato ai giovani artisti sarebbe diverso rispetto al passato. Allo stesso tempo, ha osservato come i social network abbiano creato nuove forme di pressione e di esposizione continua.

Minogue ha anche raccontato di aver rifiutato per anni l’idea di partecipare a un documentario personale. Solo recentemente ha deciso di accettare il progetto, chiedendosi se non fosse arrivato finalmente il momento giusto per raccontarsi senza filtri.

Nel corso dell’intervista, la popstar ha confermato il desiderio di tornare sia alla recitazione sia alla musica, che definisce una presenza costante e rassicurante nella sua vita. Non ha escluso nemmeno un futuro ritorno sul palco di Hyde Park, lasciando aperta la possibilità di nuovi concerti a Londra.