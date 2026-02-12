Kylie Kelce pronta a rifarsi il seno dopo i figli

Kylie Kelce parla dei suoi progetti dopo l’ultima gravidanza: tra famiglia e futuro, c’è anche l’idea di un intervento al seno una volta chiuso il capitolo maternità.

Kylie Kelce guarda avanti e pensa già al periodo successivo alle gravidanze. In una conversazione con Amber e Gab, ha spiegato senza giri di parole che, una volta terminata la fase dei figli, metterà in programma un intervento al seno.

La decisione nasce dopo quattro maternità. “Prima o poi rimetterò tutto al posto giusto”, ha detto con ironia, facendo riferimento ai cambiamenti del corpo dopo aver avuto quattro figlie. Un progetto che considera già definito, anche se senza una data precisa.

Kylie ha aggiunto che, quando arriverà il momento, aspetterà che il risultato sia definitivo prima di festeggiare. Nessun annuncio immediato quindi, ma la volontà di prendersi il tempo necessario dopo l’operazione.

L’ultima arrivata in casa è Finnley, nata a marzo 2025. Si è unita alle sorelle Wyatt, Elliotte e Bennett, venute al mondo tra il 2019 e il 2023.

Resta aperta anche la questione su un possibile quinto figlio. Lo scorso settembre Jason Kelce, ospite del podcast “Bussin’ with the Boys”, aveva detto che la famiglia potrebbe fermarsi a quattro, pur ricordando che Kylie aveva espresso il desiderio di arrivare a cinque. Per ora i figli sono quattro, ma la decisione definitiva non è ancora stata presa.