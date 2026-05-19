Alcaraz e la lettera a Sinner diventano virali, ma il messaggio pubblicato online è falso

Alcaraz e la falsa lettera a Sinner fanno il giro del web, il messaggio virale nasce da un profilo satirico su X. Molti utenti hanno creduto autentiche le parole rivolte al campione azzurro dopo il successo agli Internazionali d’Italia.

Una presunta lettera firmata da Carlos Alcaraz e indirizzata a Jannik Sinner ha iniziato a circolare online nella giornata di martedì 19 maggio, pochi giorni dopo la vittoria del tennista italiano agli Internazionali d’Italia 2026. Il testo, condiviso rapidamente sui social e rilanciato anche da diversi siti, è stato presentato come un messaggio personale dello spagnolo nei confronti del numero uno del ranking mondiale.

Nelle righe attribuite ad Alcaraz, il campione iberico raccontava di seguire da casa la finale di Roma mentre recuperava dall’infortunio al polso. Il contenuto descriveva un rapporto di forte rivalità sportiva con Sinner, alternando complimenti e nostalgia per le sfide in campo tra i due.

Tra i passaggi più condivisi del messaggio comparivano riferimenti ai nove titoli Masters conquistati dall’azzurro e alla sensazione di “silenzio” nel circuito senza le loro partite. La chiusura, dal tono emotivo, lasciava intendere un ritorno imminente dello spagnolo con un invito rivolto a Sinner ad aspettarlo per nuove sfide.

In realtà quella lettera non è mai stata pubblicata da Carlos Alcaraz. Il testo nasce da un account satirico su X specializzato in contenuti ironici sul tennis. Nessuna storia Instagram del tennista spagnolo conteneva quel messaggio e non esistono comunicazioni ufficiali riconducibili al giocatore.

La diffusione del contenuto ha però tratto in inganno molti utenti, complici il tono realistico del testo e il momento di grande attenzione mediatica attorno a Jannik Sinner dopo il trionfo romano. Nel giro di poche ore la falsa lettera è stata condivisa come autentica da numerosi profili e pagine dedicate allo sport.