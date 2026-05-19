PlayStation Plus, Sony aumenta gli abbonamenti e ferma i giochi single player su PC

Sony aumenta il prezzo di PlayStation Plus dal 20 maggio e cambia strategia sui giochi PC, fermando le conversioni dei titoli single player. Gli abbonamenti mensili e trimestrali costeranno di più anche in Europa.

Sony Interactive Entertainment ha confermato un aumento dei prezzi di Playstation Plus per gli abbonamenti mensili e trimestrali in diverse aree del mondo, Europa compresa. I nuovi costi entreranno in vigore dal 20 maggio e riguarderanno soltanto i nuovi iscritti al servizio.

Nel mercato europeo il piano mensile passerà da 8,99 euro a 9,99 euro, mentre l’abbonamento trimestrale salirà da 24,99 euro a 27,99 euro. La società giapponese ha spiegato la decisione facendo riferimento all’attuale situazione economica globale e all’aumento dei costi operativi.

Gli utenti che hanno già un abbonamento attivo manterranno il prezzo precedente, ma solo finché non cambieranno piano o non lasceranno scadere la sottoscrizione. In caso di rinnovo dopo l’interruzione del servizio, verranno applicate automaticamente le nuove tariffe. Fanno eccezione Turchia e India, dove gli aumenti coinvolgeranno anche gli account già attivi.

Oltre ai rincari sugli abbonamenti, Sony starebbe preparando un cambio di rotta sulla distribuzione dei propri videogiochi. Secondo quanto riportato dal giornalista Jason Schreier di Bloomberg, il responsabile di PlayStation Studios, Hermen Hulst, avrebbe comunicato ai dipendenti la volontà di interrompere la pubblicazione su PC delle principali produzioni narrative first party.

La nuova strategia riguarderebbe soprattutto i giochi single player sviluppati internamente, cancellando i progetti di conversione per Windows di titoli come Ghost of Yotei e altre esclusive PlayStation. Sony sembra quindi intenzionata a riportare alcune delle sue proprietà più importanti esclusivamente su console.

La scelta non coinvolgerà invece i giochi multiplayer e live-service, che continueranno a uscire su più piattaforme. Negli ultimi anni la società aveva ampliato la presenza su PC con conversioni di successo come Spider-Man 2, Ghost of Tsushima e The Last of Us.

Secondo le indiscrezioni, anche Microsoft starebbe valutando modifiche alla propria politica sulle esclusive Xbox. Asha Sharma, da poco alla guida della divisione gaming, avrebbe avviato una revisione interna sulla distribuzione dei titoli first party sugli ecosistemi concorrenti.