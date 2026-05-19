Giro d'Italia 2026, cronometro Massa-Viareggio e sfida alla maglia rosa di Afonso Eulalio
Giro d’Italia, la decima tappa propone una cronometro di 42 chilometri tra Massa e Viareggio. Dopo il giorno di riposo la corsa riparte dalla Toscana con Afonso Eulalio ancora leader della classifica generale.
Il Giro d’Italia riparte oggi, martedì 19 maggio, con la decima tappa della corsa. Dopo la seconda giornata di riposo, i corridori affrontano una cronometro individuale di 42 chilometri interamente disegnata sulle strade della Toscana.
La prova contro il tempo partirà da Massa e si concluderà a Viareggio, attraversando diversi centri della costa tirrenica. Il tracciato toccherà Marina di Torre del Lago, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Cinquale e Rinchiostra, in una frazione destinata a incidere sulla classifica generale.
Alla partenza della decima tappa la maglia rosa resta sulle spalle del portoghese Afonso Eulalio, chiamato a difendere il primato in una giornata che potrebbe favorire gli specialisti delle cronometro e creare distacchi importanti tra i pretendenti al successo finale.
Il primo corridore scatterà alle 13.15, mentre l’arrivo dell’ultimo atleta è previsto intorno alle 17.14. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Rai ed Eurosport.
La corsa potrà essere seguita anche in streaming attraverso RaiPlay, HBO Max, DAZN, Discovery+ e Prime Video Channels.
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