San Diego, sparatoria nel centro islamico di Clairemont: polizia in azione e paura per le vittime

Sparatoria al centro islamico di San Diego, la polizia evacua bambini e isola l’area di Clairemont. Le autorità parlano di emergenza ancora in corso mentre sul posto operano decine di agenti armati.

Momenti di forte tensione a San Diego, in California, dove una sparatoria ha colpito un centro islamico situato nel quartiere di Clairemont. Le autorità locali hanno avviato un’operazione di sicurezza all’interno e nei dintorni dell’edificio dopo le prime segnalazioni arrivate ai servizi di emergenza.

Secondo le informazioni diffuse dai media statunitensi, tra cui Cnn, ci sarebbero diverse vittime. La polizia ha confermato l’intervento sul posto senza fornire al momento un bilancio ufficiale. Ai residenti è stato chiesto di evitare tutta l’area per consentire alle forze dell’ordine di lavorare in sicurezza.

Video pubblicati sui social nelle ore successive mostrano una persona ferita davanti alla struttura, distesa a terra in una pozza di sangue. Le immagini non sono state confermate ufficialmente dagli investigatori, che stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Dall’alto, le riprese trasmesse dalle televisioni locali mostrano un massiccio dispiegamento di agenti, molti dei quali armati con fucili d’assalto. Durante l’operazione sarebbero stati fatti uscire dall’edificio alcuni bambini insieme ad almeno un adulto.

Anche il governatore della California, Gavin Newsom, è stato aggiornato sull’emergenza. In una nota diffusa dal suo ufficio è stato ringraziato il personale di soccorso impegnato nell’intervento, con l’invito alla popolazione a seguire le indicazioni diffuse dalle autorità locali.

Il sindaco di San Diego, Todd Gloria, ha definito la situazione “attiva e in evoluzione”, confermando che le operazioni delle forze di sicurezza sono ancora in corso nel quartiere interessato dalla sparatoria.