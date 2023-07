Sparatoria nel Centro Storico di Frosinone: Panico e Fuga durante le Iniziative di Rivitalizzazione Comunali

Questa sera, nel vivace centro storico di Frosinone, affollato grazie alle iniziative di rivitalizzazione del Comune, si è scatenato il panico e la gente ha cercato riparo in tutta fretta. Poco prima delle 22.30, colpi di pistola hanno squarciato l'atmosfera tranquilla nei pressi dell'Arco Campagiorni. Numerosi testimoni hanno riferito di aver udito una decina di spari, gettando il quartiere nel caos.

Le strade che fino a poco prima erano animate dalle attività e dall'allegra presenza dei visitatori, sono state improvvisamente invase dal panico mentre le persone cercavano di mettersi al sicuro. Sul posto, la Polizia di Stato è intervenuta prontamente per gestire la situazione e avviare le indagini.

Gli agenti guidati dal questore Domenico Condello hanno già recuperato almeno due bossoli, ma la scena del crimine è ancora in fase di analisi. Stanno ascoltando attentamente i testimoni per ricostruire l'accaduto nei minimi dettagli. Secondo le prime testimonianze, diversi colpi sono stati sparati contro un'automobile, che poi si è dileguata a tutta velocità. L'identità e il movente degli autori rimangono ancora un mistero.

Tra le testimonianze raccolte, emergono versioni contrastanti riguardo al numero di persone coinvolte nella sparatoria: alcune fonti suggeriscono un singolo individuo come responsabile, mentre altre parlano di almeno due individui.

La comunità e le autorità locali sono in allerta, mentre le indagini sono in corso per garantire la sicurezza della zona e trovare i responsabili di questo atto di violenza. Le iniziative messe in atto dal Comune per rivitalizzare il centro storico, che fino a poco fa avevano attratto visitatori e cittadini, si trovano ora al centro dell'attenzione, poiché la sicurezza diventa una priorità per la popolazione e le attività locali.

Le forze dell'ordine sono determinate a fare luce su questo incidente sconcertante e ripristinare la tranquillità e la sicurezza nell'affascinante cuore di Frosinone, affinché la comunità possa continuare a godere delle iniziative culturali e sociali offerte dal Comune.

